Zijn source/destination IP-adressen die IT-transitproviders in sampled netflow data bijhouden ook persoonsgegevens?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Veel IT-transitproviders houden zogeheten sampled netflow data bij van alle data door hun netwerk. Ze kunnen daarmee DDoS-aanvallen en andere problemen in het netwerk detecteren. Hierin staat echter metadata zoals source/destination IP-adressen. Sampled betekent dat niet alle verbindingen worden opgeslagen maar alleen een fractie hiervan. Dit lijkt een standaardpraktijk te zijn binnen de netwerkwereld, maar ik vroeg me toch af hoe dat zit onder de AVG? IP- adressen zijn toch persoonsgegevens?

Antwoord: De vraag of IP-adressen persoonsgegevens zijn, is een buitengewoon complexe omdat ze uitgaat van een kwalificatie die de techniek overstijgt. Het korte antwoord is: een IP-adres is een persoonsgegeven als je het, gebruikmakend van context, kunt koppelen aan een levend mens. Het lange antwoord gaat in op het hoe dan.

In veel gevallen gaat die discussie over zaken waarin een partij wil weten wie er 'achter' een IP-adres zit, zoals bij schadeclaims wegens auteursrechtinbreuk of opsporing van criminaliteit door Justitie. Die IP-adressen zijn dan meestal in beheer bij internetproviders, die uit eigen logs kunnen zien tussen welke tijdstippen deze bij welke klant in gebruik was, en vervolgens de NAW gegevens van die klant kunnen afgeven.

Sinds het Breyer-arrest uit 2014 (C-582/14) is voor juristen vaststaand dat IP-adressen persoonsgegevens zijn zelfs alleen een derde partij (die ISP dus) ze aan nadere identificerende gegevens kan verbinden. De vraag voor jou is of het redelijkerwijs haalbaar is dat jij die derde over kunt halen om dat te doen.

Natuurlijk ligt dat anders bij IP-adressen die niet aan abonnees te verbinden zijn, zoals dat van zakelijke routers of machines. Alleen: hoe wéét je wie of wat er achter een IP-adres zit? Veilig is daarom er van uit te gaan dat het IP-adres door een persoon wordt gebruikt. Oftewel, inderdaad: 'ieder IP-adres is te allen tijde een persoonsgegeven' is het enige veilige standpunt vanuit compliance perspectief.

Betekent dit dat de AVG het gebruik van persoonsgegevens verbiedt? Zeer zeker niet.

De in de vraag geschetste techniek is inderdaad een verwerking van persoonsgegevens, maar past duidelijk in de AVG via de route van het eigen gerechtvaardigd belang. "De verwerking van persoonsgegevens voor zover die strikt noodzakelijk en evenredig is met het oog op netwerk- en informatiebeveiliging" is expliciet in de AVG genoemd (overweging 49) als een voorbeeld van zo'n belang. Dat mag dus, mits je kunt onderbouwen dat je gegevensgebruik "strikt noodzakelijk en evenredig" is. Oftewel: je kunt deze analyse niet met minder data doen zonder je niveau fors omlaag te laten gaan.

In dit specifieke geval lijkt me de uitkomst positief. Je moet voor een beetje adequate security echt meer weten dan enkel op hoofdlijnen wat er langs komt op je netwerk. Het gaat daarbij feitelijk alleen om actueel verkeer, informatie over flows die stil komen te liggen worden uit het systeem verwijderd. En het doel is niet het volgen van de personen die via dat IP adres opereren, maar het analyseren van netwerkverkeer en het identificeren van netwerkbedreigingen.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.