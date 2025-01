AP niet door gemeentes ingelicht over gezichtsscan bij aanvraag paspoort

Geen enkele gemeente in Nederland die bij het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten gebruikmaakt van gezichtsscans heeft hierover de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd of uitgevoerde risicoanalyses gedeeld. Dat laat de privacytoezichthouder tegenover het Brabants Dagblad weten. Verschillende Nederlandse gemeentes maken gebruik van gezichtsscanners of zijn van plan dit te doen, zoals de gemeente Etten-Leur.

"Het verzaken van de plicht om de AP om advies te vragen bij een risicovolle verwerking van persoonsgegevens is een zware overtreding”, aldus een woordvoerder van de toezichthouder tegenover het Brabants Dagblad (BD). "In de meeste gevallen moeten partijen advies vragen aan de AP, als ze gezichtsherkenning willen inzetten. Als wij adviseren om dit niet te doen, kan dat leiden tot forse boetes en andere straffen."

Verschillende gemeentes die een gezichtsscanner gebruiken zeggen dat dit de identificatie eenvoudiger en sneller maakt. "De gezichtsscanner vergelijkt de persoon met de pasfoto’s en identiteitsdocument. Veranderingen van uiterlijke kenmerken zoals bijvoorbeeld kapsel of gezichtsbeharing, hebben hierop geen invloed. Hierdoor weten we zeker dat de persoon aan de balie, de pasfoto’s en het identiteitsdocument bij elkaar hoort."

De AP merkt op dat gezichtsherkenning een extreem zwaar middel is en in de meeste gevallen verboden. "Dat is niet voor niets. Bij gezichtsherkenning worden unieke lichaamskenmerken opgeslagen, net als bij vingerafdrukken. Omdat deze uniek zijn, leveren ze een extra hoog privacyrisico op", aldus de woordvoerder tegenover het BD. Op de eigen website schrijft de AP dat het verboden is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een wettelijke uitzondering geldt.

De gegevens die gemeentes bij een gezichtsscan verwerken worden na de controle verwijderd. "Het scandossier wordt niet bewaard en de gegevens worden niet gedeeld met andere instanties, tenzij er een vermoeden is van fraude", zo stellen de gemeentes. Deze week vindt er overleg plaats tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Autoriteit Persoonsgegevens over het verwerken van gegevens door gezichtsscanners en de regels die hiervoor gelden.