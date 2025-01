Google test in meer landen het blokkeren van bepaalde gesideloade apps

Google heeft een test waarbij het bepaalde gesideloade apps blokkeert naar meer landen uitgebreid. Volgens het techbedrijf moet de maatregel fraude voorkomen. 'Enhanced fraud protection' werd eerder al in Singapore, Thailand, Brazilië en India getest. De test is uitgebreid naar Hong Kong, Kenia, Nigeria, Filipijnen, Zuid-Afrika en Vietnam. De maatregel zorgt ervoor dat Google Play Protect automatisch de installatie van gesideloade apps blokkeert die 'gevoelige permissies' gebruiken, die vaak voor het plegen van financiële fraude worden misbruikt.

Het gaat om vier permissies (RECEIVE_SMS, READ_SMS, BIND_Notifications en Accessibility) waarmee apps one-time passwords via sms of notificaties kunnen onderscheppen, alsmede de inhoud van het scherm kunnen bekijken. Google stelt op basis van eigen onderzoek dat de bekendste fraudemalware die deze permissies misbruiken in 95 procent van de gevallen door middel van sideloading is geïnstalleerd. Wanneer Androidgebruikers in de betreffende landen een app sideloaden die één van deze permissies gebruikt zal Play Protect dit blokkeren en de gebruiker een waarschuwing met uitleg laten zien.

Verder laat Google weten dat het voortaan automatisch de permissies uitschakelt van 'potentieel schadelijke' apps op Androidtelefoons. Gebruikers kunnen de permissies wel weer zelf inschakelen. Het techbedrijf doet dit via de eigen virusscanner Google Play Protect die standaard onderdeel van Android is. Volgens Google moet de maatregel de toegang tot gevoelige data door 'potentieel schadelijke' apps beperken. Met Android 11 werden permissies al automatisch gereset voor apps die de gebruiker al enige tijd niet had gebruikt. Google stelt dat het door middel van Google Play Protect meer dan tweehonderd miljard apps per dag scant, wat het bedrijf allerlei informatie oplevert.