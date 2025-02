Vpn-provider Mullvad verkort 'niet goed geld terug' beleid naar 14 dagen

Vpn-provider heeft besloten om het 'niet goed geld terug' beleid naar veertien dagen te verkorten. Oorspronkelijk hadden klanten die niet tevreden waren over de diensten van Mullvad dertig dagen de tijd om hun geld terug te krijgen. Dat is nu verkort naar veertien dagen. De vpn-provider claimt dat het dit doet voor de privacy van gebruikers en zo minder data over hen hoeft op te slaan.

"Deze aanpassing verkort de tijd dat we betalingsgerelateerde data hoeven op te slaan", aldus een aankondiging. De aanpassing is per direct ingevoerd. Gebruikers die voor de aankondiging een betaling deden kunnen nog steeds binnen dertig dagen hun geld terugvragen. Het 'niet goed geld terug' beleid geldt niet voor betalingen die gedaan zijn met contant geld of cryptovaluta.