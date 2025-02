Privacy First wil dat Autoriteit Persoonsgegevens meer doet tegen DeepSeek

Stichting Privacy First wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meer doet tegen chatbot DeepSeek dan alleen waarschuwen. "Als je weet hoeveel gegevens er al worden verzameld en wat de gevaren zijn, waarom doe je dan niet meer dan waarschuwen?’, zegt Steven Derks van Privacy First tegenover BNR. De AP kwam vorige week met een waarschuwing waarin het stelde zich zorgen te maken over het privacybeleid van DeepSeek.

"De AP waarschuwt vanwege de ernstige zorgen die er bestaan over het privacybeleid van DeepSeek, dat uit China komt, en over de manier waarop er met de persoonlijke gegevens van de gebruikers lijkt te worden omgegaan", aldus AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Alle gegevens die je invoert, worden opgeslagen op servers in China, en de teksten worden geanalyseerd op patronen. Dit maakt het mogelijk om gebruikers uniek te identificeren", stelt Derks.

Privacy First wil dat de AP meer doet tegen DeepSeek en wijst daarbij naar de beslissing van de Italiaanse privacytoezichthouder om DeepSeek te verbieden. "We hebben de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingevoerd om een gelijk speelveld binnen de EU te creëren. Wat ons betreft zou er één lijn getrokken moeten worden." Wat betreft alleen het waarschuwen en niet verder optreden vermoedt Derks dat dit komt door een capaciteitstekort bij de Nederlandse privacytoezichthouder. Toch wil hij dat de AP meer doet. "De gegevens staan er al, en het kwaad is dan al geschied. Voorkomen is nu beter dan genezen."

Wie DeepSeek wil gebruiken krijgt het advies van Derks dit alleen lokaal te doen. "Als je DeepSeek lokaal draait, gebeurt er niets met je gegevens, maar de meeste mensen gebruiken de webversie, waarbij alles naar China wordt gestuurd. Dat willen we absoluut vermijden."