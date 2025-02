Kamervragen over plan om studentenwoningen van digitale sloten te voorzien

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van het plan om studentenwoningen in Enschede van digitale sloten te voorzien die alleen door middel van een smartphone-app zijn te bedienen en registreren wanneer het slot wordt vergrendeld en ontgrendeld. Eerder stemde de gemeenteraad van Enschede tegen het plan.

Volt-Kamerlid Koekkoek heeft minister Keijzer van Volkshuisvesting en staatssecretaris Szabo voor Digitalisering om opheldering gevraagd. "Kunt u toelichten hoe u denkt over de plannen om over te stappen op digitale sloten en de mogelijke risico's, waaronder privacyrisico’s, die hierbij spelen?", zo wil het Kamerlid weten. Koekkoek vindt het onwenselijk dat mensen een smartphone moeten hebben om hun woning te betreden en dat wordt vastgelegd wanneer ze de woning in- en uitgaan, en wil weten wat de bewindslieden hiervan vinden.

"Beschikt u over een volledig of gedeeltelijk overzicht van woningen en/of woongebouwen in Nederland waar digitale sleutels vereist zijn voor het betreden van de woningen of waar het betreden of verlaten van de woningen digitaal wordt geregistreerd? Zo ja, kunt u dit overzicht met de Tweede Kamer delen?", vraagt Koekkoek verder. Als laatste wil ze weten hoe Keijzer en Szabo oordelen over digitale sloten, gelet op artikel 8 EVRM en de AVG in het licht van een eerdere uitspraak van de Finse privacytoezichthouder die het bij een soortgelijke praktijk onrechtmatig achtte. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.