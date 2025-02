Politie doet oproep om elke woning van deurbelcamera te voorzien

Het zou mooi zijn als iedereen in Nederland een deurbelcamera heeft hangen, zo stelt Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider woninginbraken bij de politie, tegenover het AD. Volgens de politieman zijn camerabeelden tegenwoordig onmisbaar. "Het helpt ons enorm. Een hele hoop zaken zouden niet opgehelderd worden op het moment dat we geen camerabeelden zouden hebben."

Van der Velden Walda noemt als voorbeeld een overval in Amsterdam, waarbij politie de verdachte vanuit de winkel waar de overval werd gepleegd tot aan zijn huis kon volgen. Door bij allerlei mensen camerabeelden op te vragen kon de route naar het huis van de verdachte worden gereconstrueerd. De politieman claimt ook dat deurbelcamera's preventief werken.

Vorig jaar meldde BNR dat politie vaak beelden van deurbelcamera's vordert waardoor adressen van nietsvermoedende burgers in strafdossiers terecht kunnen komen. Volgens de radiozender ligt in de publieke communicatie de nadruk altijd op vrijwillige samenwerking tussen politie en publiek, maar blijkt politie in de praktijk nagenoeg altijd onder dwang te vorderen. Wie een vordering weigert kan een geldboete of een celstraf van drie maanden opgelegd krijgen. Burgers die een vordering ontvangen staan dan ook altijd hun beeldmateriaal af.

Stichting Privacy First waarschuwde eerder dat de opkomst van deurbelcamera's kan leiden tot een 'verkliksamenleving' waar mensen elkaar steeds meer in de gaten houden. Daarnaast liet de Autoriteit Persoonsgegevens weten dat het veel klachten over deurbelcamera's ontvangt, waarvan het grootste deel illegaal hangt. "Het is goed dat privacyorganisaties kritisch zijn", zegt Van der Velden Walda tegenover het AD. "Wij proberen echt een goede afweging te maken tussen de privacy van mensen en het belang van de opsporing."

De projectleider stelt dat de politie er alles aan doet om zoveel mogelijk de identiteit van degene die de beelden heeft afgegeven te verbergen. Volgens Multiscope hebben 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens een deurbelcamera. Ondanks de kritiek op de deurbelcamera's hoopt de politieman dat iedereen straks een deurbelcamera heeft hangen. "Ik hoop dat het zich doorzet. In de praktijk blijkt gewoon dat het werkt, preventief en in de opsporing."