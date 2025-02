Apple: duizenden keren iCloud-data verstrekt aan autoriteiten VS en Brazilië

Apple heeft de afgelopen jaren duizenden keren iCloud-data van gebruikers aan de Amerikaanse en Braziliaanse autoriteiten verstrekt. Autoriteiten in andere landen, waaronder Nederland vangen meestal bot als het om dit soort data gaat. Dat stelt Apple in de eigen transparantierapporten. Security.NL bekeek de door Apple zelf verstrekte cijfers van januari 2020 tot en met juni 2023. Cijfers over de tweede helft van 2023 en heel 2024 zijn niet beschikbaar.

Apple stelt dat het 'non-content data' en 'content data' aan autoriteiten kan verstrekken. Non-content data gaat onder andere om ip-adressen, transactiegegevens en e-mailadressen. Content data bestaat uit opgeslagen foto's, e-mail, 'iOS device backups', contacten of de inhoud van kalenders. In de genoemde periode deden de Nederlandse autoriteiten 348 dataverzoeken, waarbij informatie over 870 accounts werd gezocht. Geen enkele keer verstrekte Apple content data, aldus de transparantierapporten.

De Britse autoriteiten deden meer dan 6100 verzoeken, waarbij om gegevens van iets meer dan 7200 accounts werd gevraagd. In vier verzoeken overhandigde Apple naar eigen zeggen content data. Het is onduidelijk van hoeveel accounts de gegevens zijn verstrekt. In de transparantierapporten springen er twee landen uit als het gaat om dataverzoeken en ontvangen content data. Zo deed Brazilië in de genoemde periode bijna 14.000 verzoeken om gegevens, die betrekking hadden op zo'n 78.000 accounts. Bij 8800 verzoeken overhandigde Apple content data. Wederom is onduidelijk om hoeveel accounts het gaat.

Bovenaan de lijst staat de Verenigde Staten. Amerikaanse autoriteiten deden in zeven kwartalen bijna 52.000 dataverzoeken, waarbij data van 528.000 accounts werd gevraagd. Bij 22.306 verzoeken besloot Apple content data te overhandigen. De cijfers van Apple laten vooral in de laatste helft van 2022 een piek zien als het gaat om het aantal accounts waar de VS informatie over wil hebben. In deze zes maanden worden 8500 dataverzoeken gedaan die op bijna 344.000 accounts betrekking hebben.

Apple zegt dat het dataverzoeken weigert als die geen legitieme juridische grondslag hebben, onduidelijk of te breed zijn. Het transparantierapport maakt daarnaast niet duidelijk welke informatie de autoriteiten zochten. Bij niet alle verzoeken wordt content data gevraagd. Sommige verzoeken vragen alleen om non-content data. Apple maakt ook niet specifiek duidelijk waarom het verzoeken weigert of waarom in bepaalde landen vaker content data wordt gedeeld dan in andere landen.

Vorige week meldde The Washington Post dat de Britse autoriteiten Apple een Technical Capability Notice (TCN) hadden gegeven, waarin de autoriteiten eisen dat Apple toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups biedt. Onder Britse wetgeving is het verboden voor de entiteit die een TCN ontvangt om die openbaar te maken. De inhoud van de betreffende Technical Capability Notice die Apple ontving is niet bekend.