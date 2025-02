Minister kondigt plannen aan voor nieuw Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC) en het Computer Security Incident Response Team voor digitale serviceproviders (CSIRT-DSP) zullen samengaan tot een nieuw NCSC en minister Beljaarts heeft de plannen voor dit jaar bekendgemaakt. Zo komt er een gezamenlijke adviesraad en staat dit jaar in het teken van meer gezamenlijke communicatie naar doelgroepen en meer gezamenlijke producten.

Het NCSC heeft als primaire doelgroepen het informeren en bijstaan van vitale organisaties, zoals banken, energie- en telecomaanbieders, en de Rijksoverheid zelf. Het DTC is er voor het bedrijfsleven en het CSIRT-DSP voor digitale serviceproviders. Het samengaan van de drie organisaties moet voor 'meer synergie' zorgen en versnippering binnen het overheidslandschap van cybersecurity tegengaan.

Het afgelopen jaar zijn in deze integratie verschillende stappen gezet, waaronder het opstellen van een visie op de vier rollen van het vernieuwde NCSC. Zo zal het vernieuwde NCSC fungeren als nationaal CSIRT, centraal kennis- en adviescentrum, uitvoeringscoördinator en sectoraal CSIRT. "Deze visie en de implementatie ervan zijn belangrijke uitgangspunten in de herinrichting van de organisatie en de dienstverlening voor alle organisaties in Nederland", aldus minister Beljaarts van Economische Zaken.

Om de verschillende producten en diensten te integreren werken verschillende teams van het DTC en het NCSC al op diverse manieren samen. Zo wordt in multidisciplinaire teams gewerkt aan het versneld en geautomatiseerd opleveren van doelwit- en slachtoffernotificaties, en informatie over kwetsbaarheden aan organisaties. Voor dit jaar is het plan om een gezamenlijke adviesraad op stellen.

Deze adviesraad bestaat uit externe stakeholders, onder andere uit het bedrijfsleven en het cybersecuritydomein. De raad wordt door de directie van het vernieuwde NCSC gevraagd om advies te geven over strategische onderwerpen, de richting van het vernieuwde NCSC en ontwikkelingen die spelen in het werkveld. Daarnaast staat dit jaar in het teken van meer gezamenlijke communicatie naar doelgroepen en meer gezamenlijke producten.

Vorig jaar is het CSIRT-DSP bijna volledig geïntegreerd met het NCSC. Vanaf 1 januari dit jaar wordt de doelgroep van het CSIRT-DSP vanuit het NCSC bediend. "Daarmee zijn de producten van het CSIRT-DSP geïntegreerd in de dienstverlening en operationele processen van het NCSC. De doelgroep is stapsgewijs meegenomen in de ontwikkeling en aanpassingen", zo laat de minister weten. Die voegt toe dat het vernieuwde NCSC volgend jaar januari klaar zou moeten zijn.