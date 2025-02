Van de AVG moet je persoonsgegevens uit back-ups kunnen verwijderen. Hoe regel je dit bij WORM-media?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik maak in onze organisatie heel traditioneel back-ups op een Write Once Read Only (WORM) medium. Zo weet ik zeker dat die data niet aangetast kan worden bij cyberaanvallen. Echter, nu zegt onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) dat dit eigenlijk niet toegestaan is. Van de AVG moet het mogelijk zijn om ook persoonsgegevens uit back- ups verwijderd te krijgen. Klopt dit? En moet ik dan overstappen naar een ander opslagmedium, met de extra risico's van dien?

Antwoord: De algemene regel uit de AVG is inderdaad dat áls persoonsgegevens verwijderd moeten worden, dit overal moet gebeuren. Maar je moet dat per verwerking beoordelen. Een account van een webshop- klant opheffen is één ding, diens gegevens uit de financiële administratie weghalen iets anders en de factuur verwijderen natuurlijk nog weer een stap verder.

Bij back-ups is dus de vraag: moet deze data op deze manier (dus met de persoonsgegevens) bewaard worden, of kan deze al weg? Hiervoor moet je dus kijken naar de reden om de brongegevens te wissen. Gaat het om een kopie van dat klantaccount of een kopie van de factuur? De reden om de brongegevens te moeten wissen, geldt net zo goed voor de back-up.

Het is zeker mogelijk dat een back-up niet aan te passen is. De AVG eist niet het onmogelijke, dus je hoeft niet naar een meervoudig beschrijfbaar medium over te stappen. Maar je moet wel onthouden dát er een geldig verwijderverzoek ligt voor bepaalde gegevens, zodat je dit bij terugzetten van de backup kunt doorvoeren. Anders is dat klantaccount straks gewoon weer terug of staat dat mailadres weer op de nieuwsbrief geabonneerd.

Dit leidt tot een paradox: je creëert dan meer persoonsgegevens (de "wissen na restore" lijst) in reactie op een verzoek om gegevens weg te gooien. Maar in deze situatie kun je niet anders. De data is pas te wissen na terugzetten van de back-up naar een meervoudig beschrijfbaar medium, dus moet je nu onthouden dat je dan die wisactie uitvoert. Dat moet dus zo, en als het moet van de AVG dan mag het van de AVG.

