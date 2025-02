ING-klant krijgt 50.000 euro schade door gestolen telefoon niet vergoed

Een klant van ING van wie de telefoon werd gestolen wat leidde tot vijftigduizend euro schade krijgt dit bedrag niet vergoed, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klant verloor in de nacht van 25 op 26 september 2023 zijn mobiele telefoon in een club op Ibiza. Het ging om een ouder toestel met weinig waarde dat daarnaast beveiligd was. De klant had daarnaast zijn betaalpas bij zich en besloot op dat moment geen verdere acties te ondernemen, zo staat in de uitspraak van het Kifid.

In de periode van 26 tot en met 29 september 2023 werd er door middel van de Mobiel Bankieren App op de mobiele telefoon van de klant in totaal 48.000 euro overgeboekt van de betaalrekeningen van de klant naar rekeningen van derden. Achteraf kon een bedrag van 7.000 euro worden veiliggesteld. In dezelfde periode zijn er door middel van Apple Pay op de mobiele telefoon van de klant van de betaalrekeningen in totaal voor ruim 12.000 euro aan opnames en betalingen gedaan. Hiervan kon achteraf een bedrag van 1.400 euro worden veiliggesteld.

Op 29 september 2023 is er een fraude-alert afgegaan bij de bank en zijn de betaalrekeningen van de klant geblokkeerd. De klant wil dat ING de geleden schade van 50.000 euro vergoedt. Het gaat hier volgens de klant om niet-toegestane betalingstransacties. Daarnaast vindt hij dat de bank de transacties te laat heeft gesignaleerd, waardoor de dieven vrij spel hadden. Daarmee heeft de bank haar bijzondere zorgplicht geschonden, aldus de klant.

Verzwaarde motiveringsplicht

Volgens het Kifid is het aan de bank om te stellen of de klant grof nalatig heeft gehandeld, maar rust er op de klant een 'verzwaarde motiveringsplicht'. "Dat betekent dat de consument tenminste enig inzicht dient te geven in de wijze waarop een onbevoegde derde de mogelijkheid heeft gehad om toegang te krijgen tot 1) zijn mobiele telefoon en 2) zijn Mobiel Bankieren App. De enkele stelling van de consument dat hij dit niet kan verklaren, is hiervoor onvoldoende. Een andere regel zou de bank voor onaanvaardbare risico’s van misbruik plaatsen", aldus het klachteninstituut.

De klant vermoedt dat iemand ongemerkt heeft meegekeken toen hij zijn telefoon voor een betaling in de club via een code ontgrendelde. "De commissie oordeelt dat het onduidelijk is wat er zich precies heeft afgespeeld in de club. Kennelijk heeft de consument onvoldoende zorgvuldigheid betracht, waardoor een derde in staat is geweest om zich niet alleen de mobiele telefoon, maar ook de ontgrendelcode van de telefoon eigen te maken", zo laat het Kifid weten. Het klachteninstituut voegt toe dat de klant onvoldoende zorgvuldig is geweest in het geheimhouden van zijn beveiligingscodes en daardoor grof nalatig heeft gehandeld.

Monitoring

Wat betreft de klacht van de klant over het niet detecteren van de afwijkende transacties stelt het Kifid dat de bank die niet (meteen) had moeten opmerken. "Het uitgangspunt is namelijk dat een betaaldienstverlener geen verwijt treft als zij betalingstransacties zonder nadere monitoring uitvoert. Een algemene monitoringsverplichting zou immers het proces van geautomatiseerde gegevensverwerking en het maatschappelijk belang dat daarmee gediend is, kunnen schaden." Het Kifid komt tot het oordeel dat de bank ook de zorgplicht niet heeft geschonden en wijst de vordering van de klant af ( pdf ).