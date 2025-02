AP bezorgd over chatbots gebruikt voor mentale gezondheidszorg

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over chatbots gebruikt voor mentale gezondheidszorg en virtuele vriendschappen. "De chatbots bevatten verslavende elementen, doen zich voor als echte mensen en kunnen in een crisissituatie zelfs een gevaar vormen voor kwetsbare gebruikers", aldus de privacytoezichthouder die negen chatbots onderzocht.

Het gebruik van deze zogeheten ‘companion-apps’ en therapeutische apps neemt volgens de AP fors toe. In Nederland staan ze hoog op de lijst van meest gedownloade apps. Veel van deze chatbots zijn niet in staat om nuances uit de tekst van gesprekken te halen, aldus de toezichthouder. "De chatbots die zijn getest, zijn gebaseerd op Engelstalige onderliggende taalmodellen en geven minder goede antwoorden als er in het Nederlands wordt gechat."

De AP stelt verder dat de chatbots ongenuanceerde, ongepaste en soms zelfs schadelijke reacties geven op gebruikers die mentale problemen bespreken. Tijdens crisismomenten verwijzen de chatbots niet of nauwelijks door naar professionele hulp. Een ander punt dat de Autoriteit Persoonsgegevens hekelt is het ontwerp van de chatbots. Daardoor kunnen gebruikers vergeten dat ze met een mensen in gesprek zijn. Zo ontkennen of ontwijken chatbots de vraag of ze een chatbot zijn.

Verder stelt de AP dat in de apps vaak opzettelijk verslavende elementen zijn ingebouwd, zodat gebruikers bijvoorbeeld langer blijven chatten of extra’s aanschaffen. De aanbieders van veel van deze apps zijn commerciële bedrijven. "Deze partijen hebben een winstoogmerk en krijgen via deze gesprekken toegang tot veel persoonlijke informatie", merkt de toezichthouder op.

"Deze chatbots moeten duidelijk maken aan gebruikers dat ze niet met een echt persoon in gesprek zijn. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn, daar hebben ze recht op. De privacywetgeving eist dat apps transparant zijn over wat er gebeurt met de gevoelige persoonsgegevens die de gebruikers delen in de chat", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. De toezichthouder zegt in te gaan zetten op bewustwording en verantwoorde inzet van chatbottechnologie.