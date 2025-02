Onbevoegd inzien patiëntendossier geen reden voor ontslag op staande voet

Een medewerkster van een zorginstelling voor personen met psychische problemen die het elektronische patiëntendossier van een ex-profvoetballer onbevoegd inzag is onterecht op staande voet door haar werkgever ontslagen, zo heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld. De vrouw is al een aantal jaren werkzaam voor GGNet. Vorig jaar oktober onderging ze een operatie, waardoor ze een aantal weken niet kon werken.

Vier dagen na haar operatie werd op een crisisafdeling van GGNet een bekende ex-profvoetballer opgenomen. Via WhatsApp-berichten van collega’s kwam de medewerkster op de hoogte van deze opname. De volgende dag heeft de vrouw thuis via haar laptop het elektronisch patiëntendossier van de bekende ex-profvoetballer geopend. Een aantal dagen later werd ze door GGNet uitgenodigd voor een gesprek.

De vrouw claimde dat de inzage werkgerelateerd was. Ze had het dossier naar eigen zeggen alleen ingezien om te kijken of de ex-profvoetballer bekend was met het sportaanbod van de zorginstelling. Een aantal dagen na dit gesprek ontving ze een brief waarin stond dat ze op staande voet was ontslagen. De medewerkster stapte naar de rechter. Die stelt dat de vrouw het patiëntendossier zonder reden heeft ingezien. Daardoor heeft ze verwijtbaar gehandeld.

Geen ernstig verwijtbaar handelen

De rechter vindt echter niet dat de vrouw ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. "Van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten is alleen in uitzonderlijke gevallen sprake en de lat voor het aannemen van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten ligt zeer hoog. Tegen de achtergrond van alles wat hiervoor is overwogen over de feiten en omstandigheden rondom het ontslag op staande voet (kort samengevat: het is een eenmalige fout, van een werknemer met een lange en onberispelijke staat van dienst), is de kantonrechter van oordeel dat deze hoge lat niet gehaald is", zo laat het vonnis weten.

Het ontslag op staande voet is dan ook onterecht, oordeelt de rechter. GGNet had wel gevraagd als de rechter dit ontslag vernietigt de arbeidsovereenkomst per de eerste mogelijke datum te ontbinden, zonder toekenning van de transitievergoeding. De rechter stelt dat de arbeidsovereenkomst ontbonden mag worden, maar de medewerkster wel recht op een transitievergoeding heeft, die op ruim 21.000 euro uitkomt. Daarnaast moet GGNet het loon van de medewerkster doorbetalen totdat de arbeidsovereenkomst op 1 april van dit jaar wordt beëindigd.

Vergoeding van 112.000 euro

De medewerkster had daarnaast een 'billijke vergoeding' van 112.000 euro van GGNet gevraagd, maar daar gaat de rechter niet in mee. "Een billijke vergoeding kan namelijk alleen worden toegekend als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dat is hier niet het geval." De reden van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst is volgens de rechter namelijk het gevolg van het verwijtbaar handelen van de medewerkster.