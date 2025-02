Europese Commissie trekt voorstel voor ePrivacy Verordening in

De Europese Commissie heeft besloten om het voorstel voor de ePrivacy Verordening in te trekken. Het ziet er volgens Brussel niet naar uit dat er een akkoord over het voorstel kan worden gesloten. Daarnaast is het voorstel in het licht van recente wetgeving inmiddels achterhaald (pdf). De ePrivacy Verordening had een aanvulling moeten worden op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en ging specifiek over de gegevensbescherming rond elektronische communicatie. Er werd jaren over de ePrivacy Verordening onderhandeld. De ePrivacy Verordening moest de ePrivacy Richtlijn uit 2002 vervangen. Nu dat niet gaat gebeuren blijft de oude richtlijn van kracht.

Zo was in eerste instantie het plan om online tracking en monitoring alleen toe te staan met toestemming van de gebruiker of wanneer dit technisch noodzakelijk is voor de betreffende dienst. Tevens zou er een verbod op het gebruik van cookiewalls komen en zouden gebruikers via hun browser hun privacyvoorkeuren kenbaar kunnen maken, in plaats van dat ze dit per website moeten aangeven. Deze bepalingen werden echter door de Raad van de Europese Unie verwijderd of afgezwakt. Privacytoezichthouders waren op hun beurt weer kritisch.

"Dit is niet goed, maar het beëindigen van deze puinhoop is een goede beslissing. Het was vastgelopen en er was geen interesse in de Europese Unie om de privacy van gebruikers te verbeteren", zegt onderzoeker Lukasz Olejnik op X. Hij hield de afgelopen jaren alle ontwikkelingen over de ePrivacy Verordening bij. De bekende privacyactivist Max Schrems stelt dat het na tien jaar debatteren verstandig is om opnieuw te starten, zo laat hij tegenover het Duitse Heise weten. Schrems verwacht dat bepaalde bepalingen van de verordening zelfstandige wet- en regelgeving zullen worden.