Domeinnaam TrueCrypt.org voor ruim 82.000 dollar verkocht

De domeinnaam TrueCrypt.org is voor ruim 82.000 dollar verkocht. TrueCrypt was een goede tien jaar geleden zeer populaire software voor het versleutelen van bestanden en gehele systemen. In 2014 werden bezoekers van TrueCrypt.org doorgestuurd naar truecrypt.sourceforge.net. Op deze website stond een waarschuwing dat het gebruik van TrueCrypt niet veilig was omdat het mogelijk meerdere niet verholpen kwetsbaarheden bevatte. Tevens werd gemeld dat de verdere ontwikkeling van de encryptiesoftware was gestopt.

Een aantal maanden later verscheen het op TrueCrypt-gebaseerde encryptieprogramma VeraCrypt. Op 8 februari jongstleden verliep de domeinnaam TrueCrypt.org, waarna die in handen kwam van DropCatch. Vervolgens kon er op TrueCrypt.org worden geboden, waarbij het bedrag van 82.500 dollar uiteindelijk het hoogste bod was.