DPG Media en minister Heinen van Financiën winnen Big Brother Award

DPG Media en minister Heinen van Financiën hebben een Big Brother Award gewonnen, de prijs voor de grootste privacyschenders van Nederland, georganiseerd door burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Uitgeverij DPG Media mocht de expertprijs in ontvangst nemen wegens het dagelijks tracken en profileren van miljoenen mensen.

Volgens de jury die de expertprijs uitreikte kan de werkwijze van DPG Media niet voldoen aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). "Deze wet moet mensen controle geven over hun persoonsgegevens, maar dat is hier niet het geval. DPG Media legt niet goed uit welke gegevens worden verzameld of hoe die worden gebruikt. Daardoor beseffen de meeste mensen niet dat hun online gedrag nauwkeurig wordt gevolgd en gebruikt om meer advertenties te verkopen, waardoor DPG Media haar winst kan maximaliseren", aldus het juryrapport.

Verder stelt de jury dat DPG Media bedrijven helpt om databases met persoonsgegevens van klanten van beide bedrijven aan elkaar te koppelen. Zo kan een bouwmarkt, die niets met DPG Media te maken heeft, haar klantenkaarten koppelen aan de profielen van DPG Media, bijvoorbeeld op basis van e-mailadressen waarover beide bedrijven beschikken en gebruiken voor het aanleggen van profielen.

"Wat de meeste mensen ook niet weten, is dat sommige van de meer dan honderd advertentiepartners van DPG Media gegevens over je surfgedrag tot wel tien jaar bewaren. Zelfs de juryleden waren verbaasd over deze praktijk", zo laat het rapport verder weten. Daarnaast vraagt de jury zich af of de journalistieke onafhankelijkheid niet lijdt onder de werkwijze en dominantie van DPG Media. "Wat goed is voor het bedrijf, is niet per se goed voor de maatschappij."

Publieksprijs

Naast de expertprijs is er ook een publieksprijs van de Big Brother Awards. Die ging naar minister Heinen van Financiën. De bewindsman ontving de prijs wegens het maken van beleid dat indirect leidt tot privacyschendingen en discriminatie door financiële instellingen. Het gaat dan om de manier waarop banken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) uitvoeren, wat tot discriminatie leidt en grote gevolgen voor klanten kan hebben, aldus Bits of Freedom.

De burgerrechtenbeweging vindt dat de minister onder andere een voorstel moet doen voor een update van de Wwft. "Daarin moeten financiële instellingen niet langer een perverse prikkel hebben om klanten te discrimineren, de privacy van klanten te schenden en het klanten onmogelijk te maken betalingen te verrichten."