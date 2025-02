Minister wil Telecomwet aanpassen om spoofing en phishing tegen te gaan

Minister Beljaarts van Economische Zaken is bezig met het aanpassen van de Telecommunicatiewet om spoofing en phishing tegen te gaan, zo liet de bewindsman onlangs tijdens een debat met de vaste commissie voor Digitale Zaken weten. Bij telefoonspoofing krijgt de ontvanger een ander telefoonnummer te zien dan waarmee daadwerkelijk wordt gebeld. Bankhelpdeskfraudeurs maken hier bijvoorbeeld misbruik van door het telefoonnummer van een bank mee te geven.

Het probleem van spoofing is al lange tijd bekend. In 2022 verscheen al een concept-wetsvoorstel online voor het aanpassen van het nummerbeleid. "Ten derde wordt voorgesteld wijzigingen door te voeren ten aanzien van nummerherkenning. Deze wijzigingen hebben als doel een aantal ontwikkelingen op dit terrein te faciliteren en de integriteit van de hierbij gebruikte telecommunicatievoorzieningen te verhogen, zodat effectiever kan worden opgetreden tegen spoofing", aldus de uitleg bij het concept-wetsvoorstel.

"Hoewel door reeds eerder genomen gezamenlijke maatregelen van de telecomsector en de bankensector het specifiek spoofen van nummers van banken bij bankhelpdeskfraude sterk was gereduceerd, blijft spoofing in zijn algemeenheid een belangrijke factor bij deze vormen van misleiding met gebruik van elektronische communicatiediensten", liet de uitleg verder weten. Het publiek kon op de internetconsultatie van het voorstel reageren, waarna die werd gesloten.

Sindsdien heeft het wetsvoorstel geen verdere voortgang laten zien, maar het onderwerp staat nog op de agenda, zo bleek uit het recente debat. "Daarnaast ben ik bezig met een aanpassing van de Telecommunicatiewet die gericht is op het voorkomen van misbruik van nummers, bijvoorbeeld voor phishing en spoofing. Ik wil deze voorstellen zo veel mogelijk afstemmen met de ontwikkeling van Europese regels", liet minister Beljaarts weten. "De wijzigingen in de Telecommunicatiewet beogen overigens vooral een preventieve werking."

VVD-Kamerlid Michon-Derkzen wilde weten wanneer het wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer komt. "Dit is echt een actueel onderwerp waar we daadwerkelijk hard aan werken. Er is nu nog geen harde deadline wanneer dit komt. We zijn namelijk ook op Europees vlak aan het kijken wat er al loopt en of we daarop aan kunnen sluiten. Daarom stel ik voor om binnen twee weken met een voortgangsbrief te komen om daar meer inzicht in te geven, zodat mevrouw Michon-Derkzen er comfort bij heeft dat we er daadwerkelijk voortvarend mee aan de slag gaan. Ik weet dat we dat comfort met 99 procent zekerheid kunnen geven. Als u daarmee akkoord gaat, dan doe ik dat met plezier", antwoordde de minister.