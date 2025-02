Amerikaanse senator komt wegens Britse iCloud-backdoor met wetsvoorstel

De Amerikaanse senator Ron Wyden heeft naar aanleiding van berichtgeving over de eis van de Britse autoriteiten dat Apple een iCloud-backdoor ontwikkelt een wetsvoorstel gepresenteerd. De Global Trust in American Online Services Act moet de communicatie van Amerikanen tegen 'buitenlandse surveillance-eisen' beschermen, aldus Wyden. Zijn wetsvoorstel is erop gericht om de Amerikaanse CLOUD Act aan te passen.

De Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) maakt het voor Amerikaanse opsporingsdiensten mogelijk om Amerikaanse techbedrijven door middel van een dagvaarding of gerechtelijk bevel te verplichten om data te verstrekken, ongeacht of die data zich op Amerikaanse bodem of in het buitenland bevindt. Wyden stelt dat de CLOUD Act het ook mogelijk maakt voor buitenlandse landen om data direct bij Amerikaanse bedrijven op te vragen en zo het Amerikaanse juridische systeem te omzeilen zodra ze een akkoord met het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben gesloten.

"De CLOUD Act verplicht buitenlandse landen niet om dezelfde waarborgen voor een eerlijk proces toe te passen die wel onder Amerikaanse wetgeving gelden, waardoor buitenlandse landen kunnen eisen dat Amerikaanse techbedrijven de veiligheid van producten verzwakken waar Amerikanen gebruik van maken en het wereldwijde vertrouwen in Amerikaanse bedrijven in gevaar wordt gebracht", aldus Wyden. De senator stelt dat zijn voorstel deze mazen in de wet zal repareren.

De Global Trust in American Online Services Act voorkomt dat buitenlandse landen de CLOUD Act kunnen gebruiken om Amerikaanse providers te dwingen om de beveiliging te verzwakken of malware onder gebruikers te verspreiden. Daarnaast mogen Amerikaanse bedrijven voor een federale rechtbank bezwaar tegen buitenlandse CLOUD Act-eisen maken en moet het congres voortaan goedkeuring geven voor overeenkomsten die onder de CLOUD Act worden gesloten.

ICloud-back-ups

Onlangs lieten The Washington Post en BBC weten dat de Britse autoriteiten aan Apple een Capability Notice (TCN) hebben gegeven, waarin ze eisen dat Apple toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups biedt. ICloud-back-ups zijn standaard niet end-to-end versleuteld, wat inhoudt dat Apple en ook de autoriteiten hier toegang toe kunnen krijgen. Gebruikers kunnen via de optie 'Advanced Data Protection voor iCloud' back-ups end-to-end versleutelen.

Apple heeft dan geen toegang meer. Deze optie staat echter niet standaard ingeschakeld. De toegang die de Britse autoriteiten willen zou voor iCloud-gebruikers wereldwijd moeten gaan gelden. Apple zou daarnaast niets over het bestaan van de backdoor mogen zeggen.