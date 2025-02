Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik mail met een eigen domeinnaam, en gebruik bij elke website, dienst en account een uniek e-mailadres dat ik relateer aan de bedrijfsnaam. Ik krijg dus regelmatig spam e-mails waarbij ik aan het e-mailadres kan zien aan welk bedrijf ik dit e-mailadres heb gegeven. Wat zijn mijn mogelijkheden om bedrijven aan te spreken op het verkopen van mijn gegevens?

Antwoord: Deze handige truc gebruik ik zelf ook, het maakt het bijvoorbeeld ook makkelijk om een mailadres op te heffen als een organisatie je blijft mailen ondanks afmeldverzoeken. En het geeft inderdaad sterk bewijs: als ik een mail krijg op een adres dat ik alleen aan organisatie X gegeven heb (met de naam van X er in dus) dan heeft X wat uit te leggen.

Je maakt het je bewijstechnisch dus makkelijker met deze techniek. Het vervolg is echter hetzelfde als wanneer je een rondvraag had gedaan en X zich vrijwillig had gemeld. Je kunt een klacht indienen bij de ACM over de ongevraagde commerciële mail, en als genoeg mensen dat doen dan kan X een boete krijgen.

Je kunt ook zelf een zaak beginnen, maar voor één e-mail is dat de geld en de moeite niet waard. Met name is er het probleem dat je je schade niet kunt onderbouwen, want jouw tijd als consument is per definitie nul euro waard. (Als ondernemer heb je iets meer kans, maar hoe duur is je tijd voor het weggooien van een e-mail nou helemaal.)

Een route voor de volhouder zagen we recent bij nieuws dat een Nederlandse LinkedIn-gebruiker 50.000 euro krijgt van Microsoft na herhaaldelijk plaatsen van trackingcookies.

Het betrof hier namelijk dwangsommen: de man had eerder een verbod bij de rechter gehaald tegen het plaatsen van zulke cookies, en dat verbod werd nu aantoonbaar overtreden. In tegenstelling tot schade hoeft een boete niet te worden onderbouwd, daar gaat het alleen om het afschrikwekkend effect.

Het kan, dus maar je moet er wel twéé rechtszaken voor voeren, je dossiers op orde houden én bereid zijn een flinke zak met geld (en tijd) er in te steken. Of dat de moeite waard is?

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.