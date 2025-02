Tor Project haalt met laatste donatiecampagne ruim 800.000 dollar op

Het Tor Project heeft met de laatste donatiecampagne ruim 800.000 dollar opgehaald, zo heeft de non-profitorganisatie achter het Tor-netwerk bekendgemaakt. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken. In Nederland zou het om zo'n zeventigduizend gebruikers gaan.

Als non-profitorganisatie is het Tor Project volledig afhankelijk van giften. Een groot deel van de financiering is afkomstig van de Amerikaanse overheid. Om die afhankelijkheid te verminderen start het Tor Project elk jaar een donatiecampagne waarin het gebruikers vraagt om te doneren. Vorig jaar werd er een bedrag van 427.000 dollar opgehaald, wat minder was dan het jaar daarvoor. Dat kwam volgens de organisatie met name door de vele ontslagen in de Amerikaanse techsector.

Dit jaar lijkt de situatie hersteld, want de eindstand is op 816.000 dollar uitgekomen. "Overheden wereldwijd blijven surveillance- en censuurtechnologie inzetten en deze tools worden gebruikt tegen burgers om tegenstand de kop in te drukken en de vrije stroom van informatie te stoppen. Encryptie wordt in veel jurisdicties en vanaf allerlei kanten aangevallen", zegt Al Smith van het Tor Project. Smith stelt dat het opgehaalde geld onder andere zal worden gebruikt om de Tor-ervaring van gebruikers te verbeteren en het eenvoudiger te maken om Tor binnen andere applicaties te integreren.