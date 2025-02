ICS-klant krijgt 20.000 euro schade door fraude via Apple Pay niet vergoed

Een klant van creditcardmaatschappij ICS die het slachtoffer van fraude werd krijgt de 20.000 euro schade die hij leed niet vergoed. Ook hoeft het bedrijf de manier waarop klanten een creditcard aan een Apple Pay-wallet koppelen niet aan te passen, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld.

De klant had zijn gegevens eind 2023 vermoedelijk op een frauduleuze website ingevuld. Voor het koppelen van een creditcard aan een Apple Pay-wallet stuurt ICS een sms met verificatiecode. De aanvaller wist deze code te onderscheppen, waardoor hij de creditcard van de klant aan zijn wallet kon koppelen. Vervolgens werd er via Apple Pay voor zo'n twintigduizend euro aan transacties uitgevoerd.

ICS stuurde de klant twee bevestigingsmails dat de creditcard aan een Apple Pay-wallet was gekoppeld, maar die berichten waren in de spamfolder van de klant terechtgekomen. De klant stelde ook dat ICS de procedure voor het koppelen moet aanpassen. De methode die de oplichter toepaste staat sinds mei 2022 op de website van ICS beschreven maar was eind 2023 nog steeds mogelijk, aldus de klant. ICS weigerde de schade te vergoeden, waarop de klant naar het Kifid stapte.

Het klachteninstituut stelt dat het aan ICS is om te bewijzen dat de klant grof nalatig heeft gehandeld, maar er op de klant een 'verzwaarde stelplicht' rust. Dit houdt in dat de klant inzicht moet geven in de manier waarop zijn creditcardgegevens en de aan hem via sms verstrekte verificatiecode bij de oplichter zijn terechtgekomen. De klant stelde in zijn verweer dat het eenvoudig is om een sms te onderscheppen, maar volgens het Kifid laat de klant niet weten hoe de specifieke sms-berichten die ICS naar hem stuurde zijn onderschept.

Doordat de klant geen uitleg gaf hoe de verificatiecodes in handen van de oplichter zijn gekomen oordeelt het Kifid dat de klant grof nalatig heeft gehandeld. Wat betreft het koppelen van een creditcard aan een Apple Pay-wallet is de door ICS gevoerde methode voldoende veilig, aldus het klachteninstituut. Als laatste had de klant ook nog geklaagd dat hij in 2016 een verzoek had gedaan om de bestedingslimiet van zijn creditcard te verlagen. ICS had dit verzoek niet doorgevoerd. De klant wist dit en vond dit ook niet erg. Het klachteninstituut stelt dat de klant, als hij een lagere bestedingslimiet had gewild, hier opnieuw contact over had kunnen opnemen. Het Kifid verklaart de klacht van de klant ongegrond en wijst zijn vorderingen af (pdf).