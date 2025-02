Tuta verstrekte vaker contentdata en verkeersgegevens aan autoriteiten in 2024

E-mailprovider Tuta heeft vorig jaar vaker contentdata en verkeersgegevens aan de autoriteiten verstrekt dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit het nieuwste transparantierapport. Tuta, dat eerder nog bekendstond als Tutanota, zegt alleen gegevens te verstrekken als het een bevel van een Duitse rechtbank ontvangt.

In 2024 ontving de provider 36 verzoeken om 'realtime verkeersgegevens', zoals e-mailadressen van afzender en ontvanger, ip-adressen van de Tuta-client en aflevertijden. 27 keer werden er realtime verkeersgegevens overhandigd. In 2023 kwamen er nog 35 verzoeken binnen en werd in 18 gevallen gehoor gegeven en data verstrekt.

De autoriteiten kunnen ook verzoeken doen om opgeslagen contentdata, wat neerkomt om e-mails en bijlagen. Alle e-mails binnen Tuta zijn end-to-end versleuteld opgeslagen, aldus de provider. 51 keer vroegen de autoriteiten om contentdata en 45 keer werd er 'versleutelde contentdata' overhandigd. In 2023 betrof het 39 dataverzoeken en werd er 32 keer versleutelde data overhandigd.

Een andere categorie data waar de autoriteiten om kunnen vragen betreft 'realtime contentdata'. Daarover stelt Tuta dat als het om door Tuta end-to-end versleutelde e-mails gaat het die alleen in versleutelde vorm kan verstrekken. E-mails die echter in onversleutelde vorm binnenkomen kunnen zullen in plain text aan de autoriteiten worden verstrekt. De autoriteiten deden vorig jaar 28 verzoeken voor dergelijke data. In 19 gevallen werd hier gehoor aan gegeven. In 2023 ging het ook om 28 verzoeken, wat in 14 gevallen leidde tot het verstrekken van 'realtime contentdata'.