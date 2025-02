Inbraak mailsysteem kost mijnbouwbedrijf NioCorp 500.000 dollar

Een inbraak op het mailsysteem heeft het Amerikaanse mijnbouwbedrijf NioCorp 500.000 dollar gekost. De aanvaller gebruikte de toegang tot het mailsysteem vermoedelijk om factuurfraude te plegen, wat ervoor zorgde dat de half miljoen dollar naar een verkeerde rekening werd overgemaakt. NioCorp meldde het cybersecurity-incident bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

De melding bevat verder weinig details over het incident, zoals hoe de aanvallers toegang konden krijgen. NioCorp zegt dat het onderzoek naar de omvang, aard en impact van het cybersecurity-incident nog gaande is. Vooralsnog lijkt de schade beperkt tot het bedrag dat naar een verkeerde rekening werd overgemaakt. Ook is nog onduidelijk of het bedrag deels of geheel kan worden teruggehaald.

De FBI meldde vorig jaar dat de de wereldwijde schade door 'Business Email Compromise' (BEC) de 55 miljard dollar is gepasseerd. BEC is een containerbegrip waar allerlei e-mailgerelateerde fraudes onder vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ceo-fraude, maar ook fraudes waarbij oplichters zich voordoen als leverancier en afnemers verzoeken om betalingen naar andere rekeningen over te maken.