Datalek Eigen Haard blijkt ouder datalek woningcorporatie Stadgenoot

Een datalek waar deze week over werd bericht en werd toegeschreven aan woningcorporatie Eigen Haard blijkt een ouder datalek bij woningcorporatie Stadgenoot te betreffen. Dat meldt Eigen Haard via de eigen website. Het datalek betrof een publieke website waarop een lijst met persoonsgegevens stond. De gegevens op deze lijst leken van Eigen Haard afkomstig te zijn.

"In eerste instantie dachten wij dat de betreffende gegevens van personen waren die zich via de Eigen Haard website hadden aangemeld. Dat is niet het geval. Na onderzoek blijkt dat de gegevens dateren van een eerder lek dat in 2021 heeft plaatsgevonden bij woningcorporatie Stadgenoot", aldus een verklaring van de woningcorporatie. Bij het datalek in 2021 werden de gegevens van 30.000 mensen gelekt.

"De gegevens die nu weer zijn gepubliceerd zijn dusdanig gemanipuleerd dat het – ten onrechte -lijkt of ze van Eigen Haard afkomstig zijn. We hebben onze collega’s van Stadgenoot geïnformeerd over de vernieuwde publicatie van de gegevens. Helaas blijven bestanden van hackers rondzwerven op het internet of het darkweb", zo laat Eigen Haard verder weten.