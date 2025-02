PCA hekelt 'tirannie van apps': smartphone paspoort voor deelname samenleving

Steeds vaker worden mensen verplicht allerlei apps te installeren om van diensten en aanbiedingen gebruik te maken, waardoor mensen zonder smartphone of die wegens security of privacy geen apps willen installeren oneerlijk worden gestraft, zo stelt de Payment Choice Alliance (PCA), die zich inzet voor de mogelijkheid om in het Verenigd Koninkrijk met contant geld te betalen.

"Het is de tirannie van de apps. In dit land worden we behandeld als schapen. We krijgen altijd te horen dat er geen alternatief is", zegt PCA-vooriztter Ron Delnevo tegenover The Guardian. Daardoor is de smartphone een 'kostbaar paspoort' voor deelname aan de samenleving geworden, zo voegt hij toe. De Britse krant sprak met mensen die geen apps willen of kunnen gebruiken, waaronder iemand die wegens beveiligingsredenen geen apps downloadt.

Volgens cijfers van de Britse telecomtoezichthouder Ofcom bezit acht procent van de Britten boven de zestien jaar geen smartphone. Onder 75-plussers zou dit zelfs 28 procent zijn. Die kunnen daardoor niet profiteren van kortingen, diensten en andere voordelen die alleen via smartphone-apps worden geboden. De PCA krijgt bijval van de Britse consumentenorganisatie Which?, die als voorbeeld de bonuskaart van de Britse Lidl noemt. Kortingen zijn alleen via de smartphone-app beschikbaar.

"De mensen die kortingen het meeste nodig hebben zijn de mensen die geen smartphone kunnen betalen", laat Delnevo weten. Sommige Britse gemeenten kiezen er inmiddels voor om parkeermachines uit te faseren die betaalpassen accepteren en laten mensen alleen nog via een parkeer-app het parkeergeld betalen. Ook als het gaat om deals bij restaurants, het kopen of gebruiken van concerttickets of het krijgen van hoge spaarrentes bij banken is het installeren van een smartphone-app vaak de enige optie, aldus The Guardian.