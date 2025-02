Ik heb mijn wifi-wachtwoord gedeeld met mijn buren. Ben ik nu verantwoordelijk voor hun acties?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik heb het wachtwoord van mijn wifi gedeeld met mijn buren. Ben ik nu ook verantwoordelijk voor wat zij op het internet uitspoken?

Antwoord: De Digital Services Act (DSA, voorheen de Ecommercerichtlijn) beschermt partijen die aan anderen de dienst internettoegang verlenen. Zo'n partij is niet aansprakelijk voor wat die ander er mee doet. En de bewoordingen zijn breed genoeg om ook niet-professionele partijen hier onder te rekenen, zoals het delen van je internetverbinding met de buren.

Als de buurman stelselmatig auteursrechten gaat schenden, bv. door illegaal downloaden, dan mogen rechthebbenden of hun vertegenwoordiger stichting BREIN bij jou eisen dat jij maatregelen neemt om daar een einde aan te nemen. Verder ben je niet echt tot maatregelen verplicht. Schadeclaims hoef je niet te vergoeden.

Het lastige is natuurlijk dat van buitenaf het erop lijkt dat jij al die acties begaat. Dat kan lastig uit te leggen zijn als de politie aanklopt vanwege een verdenking van strafbaar gedrag online, want "de buren hebben het wifi wachtwoord" is natuurlijk een veelgehoorde smoes. Waarmee niet gezegd is dat jij dus veroordeeld gaat worden, maar een hoop gedoe geeft het wel.

Verstandig is dus een manier te zoeken waarmee jouw netwerkverkeer en dat van de buren gescheiden is. (Misschien ook zodat ze niet per abuis printen op jouw netwerkprinter of je NAS als eigen opslag gebruiken.) Dat zou dan in ieder geval aanwijzingen geven dat er op dat tijdstip alleen vanaf het gastennetwerk is gewerkt, en dat kan in jouw voordeel werken als je wilt aantonen dat de buren het waren.

Sluitend is dat natuurlijk niet - je kunt zelf het gastennetwerk hebben gebruikt voor je snode activiteiten - maar het is beter dan niets. En voel je je hier niet senang bij, dan kun je verdergaande maatregelen nemen. Iemand suggesties?

