VS onderzoekt of Britse eis om Apple-backdoor in strijd met CLOUD Act is

De Amerikaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart om te kijken of de Britse eis om een backdoor in Apples iCloud in strijd met de Amerikaanse CLOUD Act is. De Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) maakt het voor Amerikaanse opsporingsdiensten mogelijk om Amerikaanse techbedrijven door middel van een dagvaarding of gerechtelijk bevel te verplichten om data te verstrekken, ongeacht of die data zich op Amerikaanse bodem of in het buitenland bevindt. De CLOUD Act maakt het ook mogelijk voor buitenlandse landen om data direct bij Amerikaanse bedrijven op te vragen.

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een overeenkomst met betrekking tot de CLOUD Act gesloten. Onder deze overeenkomst mogen verzoeken van de Amerikaanse autoriteiten niet gericht zijn tegen personen die zich in het VK bevinden, terwijl de Britse autoriteiten geen verzoeken morgen doen tegen Amerikaanse burgers of personen die zich in de VS bevinden.

Eerder deze maand werd het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten door Amerikaanse politici opgeroepen om tegen de Britse iCloud-backdoor op te treden. ICloud-back-ups zijn standaard niet end-to-end versleuteld, wat inhoudt dat Apple en ook de autoriteiten hier toegang toe kunnen krijgen. Gebruikers kunnen via de optie 'Advanced Data Protection voor iCloud' back-ups end-to-end versleutelen. Apple heeft dan geen toegang meer. Deze optie staat echter niet standaard ingeschakeld.

De toegang die de Britse autoriteiten willen zou voor iCloud-gebruikers wereldwijd moeten gaan gelden. Apple zou daarnaast niets over het bestaan van de backdoor mogen zeggen. Onlangs maakte Apple bekend dat Advanced Data Protection niet meer voor nieuwe gebruikers in het VK beschikbaar is en dat bestaande gebruikers de optie binnenkort niet meer kunnen gebruiken.

"Als het VK deze gevaarlijke poging niet stopt, vragen we om de Amerikaanse-Britse cybersecurity-overeenkomsten en -programma's te heroverwegen, alsmede het delen van Amerikaanse inlichtingen met het VK", schrijven senator Ron Wyden en Andy Biggs van het Huis van Afgevaardigden in een brief aan Tulsi Gabbard, Director of National Intelligence. Volgens de politici moet de relatie tussen de VS en het VK op vertrouwen zijn gebaseerd. "Als het VK in het geheim één van de pijlers van Amerikaanse cybersecurity ondermijnt, is dat vertrouwen ernstig geschonden."

Gabbard laat in een reactie op de vraag van Wyden en Biggs weten dat haar advocaten kijken of het verzoek dat de Britse autoriteiten zouden hebben gedaan in strijd met de CLOUD Act is. Ze voegt toe dat het VK geen data van Amerikaanse burgers mag eisen of van personen die zich in de VS bevinden, aldus een brief van Gabbard die in handen van persbureau Reuters kwam.