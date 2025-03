Mozilla wijzigt na felle kritiek voorwaarden en Privacy FAQ van Firefox

Mozilla voegt nu toe dat om Firefox commercieel levensvatbaar te maken er verschillende plekken binnen de browser zijn waar het data verzamelt en deelt met partners.

Welke plekken "binnen" de browser?Kan de browser gebruikt worden zonder dat er data van gebruikers op die "plekken" terechtkomen?Als dat niet kan, dan verkoopt Firefox die data dus gewoon door van alle gebruikers.Stelt Firefox grenzen aan de "partners" aan wie er data verkocht mogen worden?Kan dat dus bijvoorbeeld ook de regering van een autoritair geregeerd land zijn waar Firefox graag klanten wil binnenhalen? Bijvoorbeeld een land met een "firewall"?Kan het misschien ook een geheime dienst zijn, bijvoorbeeld in de VS, Israël of Rusland?Vragen, vragen, vragen...Maar het antwoord is in algemene zin eigenlijk al wel duidelijk.In de oude verklaring stond: wij zullen uw gegevens "nooit" verkopen aan derden. "That's a promise." Die belofte is dus gebroken.Firefox kan zijn naam nu beter veranderen in "Liar Fox".Of had iemand dat al bedacht?M.J.