Amersfoort stuurt tijdens test per ongeluk mail naar zo'n vierduizend inwoners

De gemeente Amersfoort heeft tijdens het testen van een nieuw systeem per ongeluk een e-mail naar zo'n vierduizend inwoners gestuurd. Volgens het college van burgemeester en wethouders is er geen sprake van een datalek. Wel zorgde de e-mail voor zo'n driehonderd extra telefoongesprekken bij het Klant Contact Centrum en tientallen vragen via andere kanalen.

De gemeente Amersfoort werkt met een digitaal zaaksysteem voor diverse typen aanvragen, meldingen en documenten. "Het systeem is verouderd en wordt vervangen. Het is een dienstverleningsuitgangspunt om inwoners een ontvangstbevestiging te versturen en dit is daarom zo ingesteld", aldus het college in een brief aan de gemeenteraad (pdf). "Tijdens het testen van de nieuwe omgeving is per ongeluk een extra ontvangstbevestiging gestuurd." Verdere details hierover zijn niet gegeven.

3800 inwoners die uit het huidige systeem een ontvangstbevestiging hadden ontvangen ontvingen vorige week de onbedoeld verstuurde ontvangstbevestiging, die van een onjuist zaaknummer was voorzien. Drie honderd ontvangers belden daarop de gemeente. Er is inmiddels een excuusmail naar alle betrokken inwoners gestuurd. Op de website van de gemeente Amersfoort staat daarnaast een melding over het voorval. Het college zegt dat er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Eind vorig jaar kreeg Amersfoort nog met een datalek te maken waarbij de gegevens van honderdduizend inwoners werden gecompromitteerd.