Opera test 'AI-agent' die taken voor gebruikers op websites uitvoert

Browserontwikkelaar Opera heeft een testversie aangekondigd van een 'AI-agent' die taken voor gebruikers op websites uitvoert, zoals het bestellen van producten. Daarbij claimt Opera dat de privacy en veiligheid van gebruikersgegevens verzekerd zijn. De 'Browser Operator', zoals de feature wordt genoemd, stuurt geen gevoelige gegevens naar Opera, aldus de browserontwikkelaar in de aankondiging.

Wanneer gebruikers bijvoorbeeld inloggegevens of creditcardinformatie invoeren wordt deze data niet naar Opera gestuurd, gaat de browsermaker verder. Die stelt dat er voor het uitvoeren van de taken geen toetsaanslagen, screenshots of andere zaken naar servers van Opera worden verstuurd. "In tegenstelling tot andere oplossingen die worden getest, is ons concept van een AI-agent in de browser niet afhankelijk van screenshots of video-opnamen van de browsersessie om te begrijpen wat daarin gebeurt. Ook is het geen versie van de browser die met jouw inloggegevens in de cloud draait. Opera's Browser Operator draait binnen de browser op je eigen systeem", aldus Damian Trelka van Opera.

De 'AI-agent' maakt gebruik van een 'tekstuele weergave van de webpagina' om de context te 'begrijpen', wat het doet door middel van DOM Tree en browser lay-out data, merkt Trelka op. "Het vereist geen virtual machine of een server in de cloud. Dit houdt ook in dat je browsegeschiedenis, logins, cookie-instellingen, etc., lokaal op je systeem worden opgeslagen. Dit maakt de gebruikerservaring soepel en privé." Gebruikers kunnen ook op elk moment de Browser Operator onderbreken. Browser Operator is nog een Feature Preview en beschikbaar via de Opera sidebar en Opera’s Command Line. Wanneer de definitieve versie uitkomt is nog onbekend.