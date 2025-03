Minister: social media belangrijk voor contact tussen burger en politie

Social media is belangrijk voor het contact tussen burger en politie, zo stelt minister Van Weel van Veiligheid en Justitie. De bewindsman reageerde op Kamervragen over berichtgeving dat wijkagenten vanwege aangescherpte regels moeten stoppen met hun socialmedia-account. "Sociale media zijn een gemakkelijke manier voor burgers om in contact te komen met de politie. Door op een laagdrempelige manier informatie te delen en vragen te beantwoorden zijn politieagenten online nabij. Dat vindt de politie belangrijk", laat de minister weten.

Volgens Van Weel vergroot de aanwezigheid op social media de begrijpelijkheid en betrouwbaarheid van de politie. "Juist daarom heeft politie door middel van social mediabeleid vastgelegd hoe zij sociale media inzet. Hierin zijn ook inrichtingseisen opgenomen." Deze eisen moeten ervoor zorgen dat politie-accounts op social media herkenbaar zijn als echte politie-accounts. Vorig jaar werden de eisen aangepast waarna accounts die hier niet aan voldeden werden verzocht dit op orde te brengen, gaat de minister verder.

"Sociale media zijn zo belangrijk en vanzelfsprekend geworden dat burgers ook verwachten dat de politie daar informatie deelt en vragen beantwoordt. Hiermee wordt de nabijheid van de politie in de samenleving vergroot. Dit alles draagt weer bij aan de herkenbaarheid, begrijpelijkheid en betrouwbaarheid van de politie. Bovendien weet de politie door sociale media beter wat er speelt in de samenleving en kan zij gemakkelijker specifieke doelgroepen bereiken", gaat de bewindsman verder.

In het geval van wijkagenten mogen die hun account niet meenemen naar een andere functie of werkplek. "De social media-accounts van wijkagenten blijven hierdoor wijk gebonden, zodat de volgers updates blijven ontvangen over hun eigen wijk ondanks een personele wisseling", legt Van Weel uit. Volgens de minister hebben dagelijks ruim 2500 politiemedewerkers via social media contact met burgers, bedrijven en partners.