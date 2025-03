Verbeterde 'push to talk' app politie niet klaar voor aankomende NAVO-top

Eventuele verbeteringen van de 'push to talk' app, die mede als back-up voor het C2000-communicatiesysteem is ontwikkeld, zullen niet voor de aankomende NAVO-top in Den Haag zijn doorgevoerd. Dat laat minister Van Weel van Justitie en Veiligheid weten op Kamervragen over storingen in het C2000-systeem. C2000 is het systeem waar de hulpdiensten mee communiceren en kampt al jaren met problemen. Tijdens de afgelopen jaarwisseling deed zich een storing voor waardoor de communicatie van hulpdiensten niet doorkwam bij de meldkamers.

Er wordt al lange tijd over een vervangend systeem gesproken, maar dat is nog niet ontwikkeld. In 2022 werd de 'push to talk' app gelanceerd, die als terugvaloptie voor C2000 kan dienen. Bijna veertigduizend politiemedewerkers kunnen op dit moment van de app gebruikmaken, maar het dagelijks gebruik ligt veel lager. Begin 2023 werd gesteld dat het om tussen de 100 en 250 gebruikers per dag gaat.

Naar aanleiding van de recente storing tijdens de afgelopen jaarwisseling is er een onderzoek naar de problemen met C2000 uitgevoerd. Van Weel laat daarover weten dat er een second opinion onderzoek plaatsvindt om te beoordelen of de leverancier de juiste oorzaken in beeld heeft en de juiste maatregelen heeft genomen om soortgelijke problemen tijdens de komende NAVO-top eind juni in Den Haag te voorkomen.

BBB en de VVD vinden dat de 'push to talk' app gebruiksvriendelijker moet worden gemaakt zodat het in de 'hectiek van operaties' een beter werkbaar systeem is. Ook wilden de partijen weten of het mogelijk is om de 'push to talk' app via portofoons te gebruiken in plaats van uitsluitend via diensttelefoons. "Zo nee, welke stappen onderneemt u om politiemedewerkers uit te rusten met bijvoorbeeld een headset en spreeksleutel die compatibel zijn met het back-upsysteem, of een extra grote accu voor diensttelefoons, zodat deze een gehele dienst meegaan?", wilden Kamerleden Michon-Derkzen (VVD) en Helder (BBB) weten.

"Het gebruiksvriendelijker en toepasbaarder maken van communicatiesystemen is een doorlopend proces. Dit geldt dus ook voor push to talk. Er lopen op dit moment meerdere onderzoeken en experimenten naar verbeteringen voor alle gebruikers, die solo dan wel in groepsverband opereren", reageert de minister. "De uitkomsten daarvan zijn nog niet beschikbaar." In het geval de uitkomsten positief zijn moeten gebruikers eerst nog worden getraind in het gebruik ervan. "Invoering voor de NAVO-top acht ik dan ook niet mogelijk", aldus de bewindsman.