Kabinet wil 'enige flexibiliteit' in acceptatieplicht digitale euro voor winkeliers

Het kabinet wil dat er 'enige flexibiliteit' komt in de acceptatieplicht van de digitale voor winkeliers en zzp'ers, voor wie een dergelijke acceptatieplicht disproportioneel kan zijn. Dat schrijft minister Heinen van Financiën in een verslag van de Ecofinraad bedoeld voor de Tweede Kamer. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten.

De Ecofinraad kwam twee weken geleden bijeen en besprak toen onder andere de digitale euro. Het ging daarbij ook over mogelijkheden voor winkeliers in lidstaten buiten de eurozone of landen buiten de EU om de digitale euro te accepteren. "Het kabinet steunt acceptatie van de digitale euro in lidstaten buiten de eurozone, omdat dit een gelijk speelveld in de EU bevordert. Ten aanzien van acceptatie in landen buiten de EU acht ik verdere discussie echter noodzakelijk, onder meer over het nut en de noodzaak van dergelijke acceptatiemogelijkheden en over waarborgen voor het behoud van monetaire soevereiniteit in deze landen", aldus Heinen.

Volgens de minister staat het kabinet ook positief tegenover het vastleggen van de status van de digitale euro als wettig betaalmiddel. Brussel wil dat winkels straks worden verplicht om de digitale euro te accepteren. Daarover schrijft Heinen dat Nederland wel voorstander is van 'enige flexibiliteit' in de acceptatieplicht voor winkeliers en zzp’ers, voor wie een dergelijke acceptatieplicht disproportioneel kan zijn. "Als een winkelier normaliter geen pinapparaat heeft, moet deze niet worden verplicht om voor de digitale euro een apparaat aan te schaffen", aldus de bewindsman.

Een ander onderwerp waarover werd gesproken was hoe de digitale euro de weerbaarheid van het betalingsverkeer kan versterken. "Met name in de vorm van een offline functionaliteit", stelt Heinen. "Aangezien het gebruik van contant geld in Nederland relatief laag is, kan een offline digitale euro ten tijde van uitzonderlijke situaties, zoals een stroom- of internetstoring, een belangrijke terugvaloptie zijn naast contant geld. Wel moet de digitale euro ook in normale tijden voldoende worden gebruikt om als solide terugvaloptie te kunnen dienen."