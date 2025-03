AP hoeft niet op te treden tegen bedrijf dat ex-werknemer e-mail stuurde

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hoeft niet op te treden tegen een bedrijf dat zonder geldige grondslag een e-mail naar een ex-medewerker stuurde, zo heeft de rechtbank Rotterdam bepaald. De ex-medewerker diende in juli 2021 een klacht en handhavingsverzoek in bij de AP. Volgens de ex-medewerker had zijn ex-werkgever met het versturen van de e-mail de AVG op meerdere punten overtreden.

De AP wees het verzoek om handhavend op te treden af, waar de ex-medewerker bezwaar tegen maakte. De toezichthouder stelde vervolgens vast dat het bedrijf geen geldige grondslag had voor het versturen van de e-mail, maar dat het daar niet handhavend tegen op hoefde te treden. Daarop besloot de ex-medewerker om bij de rechtbank Rotterdam beroep aan te tekenen.

Volgens de ex-werkgever is de intentie van de AVG dat voor elke overtreding straffen worden opgelegd. Als het een kleine inbreuk betreft of een geldboete onevenredig zou zijn, kan er een berisping worden opgelegd in plaats van een geldboete. De situatie waarin er wel een overtreding heeft plaatsgevonden maar er geen enkele maatregel of sanctie op volgt, is binnen dit kader geen mogelijkheid. Ook had de AP een herstelsanctie kunnen opleggen, aldus de ex-medewerker.

De AP stelt dat het hier om een zeer kleine overtreding gaat. Hoewel de AP in beginsel handhavend zou moeten optreden door een herstelsanctie op te leggen, is herstel in dit geval niet mogelijk. Een bestraffende sanctie vindt de AP niet proportioneel. De toezichthouder stelt ook dat zij niet verplicht is handhavend op te treden. "Herstelsancties zijn gericht op het ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, het voorkomen van herhaling van een overtreding, of het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding", laat de rechter weten.

Volgens de rechter is de gewraakte e-mail eenmalig verzonden zonder geldige verwerkingsgrondslag en is er geen gegronde vrees voor herhaling of een klaarblijkelijke dreiging van nieuwe overtredingen.. Het bedrijf liet de AP weten dat de e-mail bedoeld was voor het destijds bestaande werknemersbestand, maar dat een foutieve datumselectie ervoor zorgde dat deze ook is verstuurd naar ex-werknemers die al langere tijd uit dienst waren. Het bedrijf heeft inmiddels haar werkprocessen aangepast om herhaling te voorkomen.

Het bedrijf heeft de fout ook erkend en excuses aangeboden. De e-mail bevatte geen persoonsgegevens of bijzondere categorieën van persoonsgegevens en de ex-medewerker heeft niet aangegeven dat hij er nadelige gevolgen van heeft ondervonden. "Dat de AP de richtsnoeren niet heeft gevolgd bij het bepalen van de hoogte van de boete is niet relevant, aangezien de AP van het opleggen van een boete heeft kunnen afzien. Ook doet de vraag of het gaat om een kleine overtreding hier niet ter zake, want het is aan de AP om de afweging te maken of een boete op z’n plaats is", stelt de rechter, die het beroep van de ex-medewerker ongegrond verklaart.