De Autoriteit Persoonsgegevens legt boetes op bij overtreding. Waar gaat dat geld eigenlijk heen?

Juridische vraag: De Autoriteit Persoonsgegevens legt boetes op aan organisaties die de AVG overtreden. Waar gaat dat geld van die boetes eigenlijk heen en waar wordt dat geld vervolgens aan uitgegeven?

Antwoord: Onder de AVG kunnen organisaties stevige boetes krijgen: dit kan oplopen tot maximaal 20 miljoen euro voor de zwaarste soort overtredingen en 10 miljoen euro voor de meer administratieve soort overtredingen. Dit getal kan zelfs worden vervangen door 4 procent of 2 procent van de totale wereldwijde omzet van het concern waar de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker deel van is.

In Nederland is er voor gekozen om de opbrengst uit AVG-boetes niet aan het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens toe te kennen, maar om ze in de algemene middelen te laten belanden (art. 14 lid 6 Uitvoeringswet AVG). De rijksoverheid mag dan zelf bepalen waar ze dat aan uitgeeft.

Dit is niet in alle landen zo, in Italië bijvoorbeeld gaan de boetes naar de toezichthouder die daar dan haar activiteiten mee kan versterken. En in Nederland is ook de hoofdregel dat boete-opbrengsten naar de toezichthouder gaan (art. 1:1 lid 4 Awb). Specifiek bij verkeersboetes is in 2017 het beleid gewijzigd: boete-opbrengsten gaan sindsdien niet meer naar het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar ook naar de algemene middelen.

De achterliggende reden is het voorkomen van "perverse prikkels", waarbij de AP iedereen boetes gaat geven om zo zelf veel budget binnen te harken. Waarom we ons specifiek bij de AP daar zo'n zorgen over moeten maken (en niet bij bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten of de politie), is echter nooit expliciet uitgewerkt.

