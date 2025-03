VS klaagt duo aan voor stelen van 300.000 dollar via 'ATM jackpotting'

De Amerikaanse autoriteiten hebben twee mannen aangehouden en aangeklaagd die door middel van 'ATM jackpotting' zo'n 300.000 dollar zouden hebben gestolen. Bij jackpotting proberen criminelen via malware of een black box de inhoud van de geldcassettes van de geldautomaat te legen. Een black box is een extern apparaat dat op de geldautomaat wordt aangesloten. Via dit apparaat kunnen de criminelen instructies geven waarmee de inhoud van de geldcassettes wordt geleegd.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat op camerabeelden te zien is hoe de verdachten bij een geldautomaat iets lijken te installeren, wat knoppen indrukken en daarna vertrekken. In de uren daarna wordt er meer dan 110.000 dollar bij de betreffende geldautomaat opgenomen. Een dag later zouden de verdachten bij verschillende andere geldautomaten 187.000 dollar hebben buitgemaakt. Uit cijfers van de European Association for Secure Transactions blijkt dat blackbox-aanvallen in Europa nog maar zelden worden gemeld.