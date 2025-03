Deense post stopt vanaf volgend jaar met bezorgen van briefpost

De Deense post stopt vanaf volgend jaar met het bezorgen van briefpost. Over drie maanden zal begonnen worden met het verwijderen van een groot aantal brievenbussen in het land, zo is vandaag bekendgemaakt. Volgens staatsbedrijf PostNord zijn Denen steeds digitaler geworden en wat ooit per papieren brief werd verstuurd, wordt nu door de meeste mensen digitaal ontvangen. In de aankondiging stelt PostNord dat het aantal brieven sinds 2000 met negentig procent is afgenomen en deze daling zich blijft doorzetten.

PostNord heeft daarom naar eigen zeggen besloten om te stoppen met het versturen en bezorgen van briefpost. Vanaf 1 juni zal begonnen worden met het verwijderen van vijftienhonderd brievenbussen. Het postbedrijf zegt zich nu volledig te willen richten op pakketbezorging. Wie vanaf 1 januari 2026 in Denemarken brieven wil versturen zal dit via een andere partij moeten doen, aldus PostNord.

De BBC meldt dat Denemarken één van de meest gedigitaliseerde landen is. Zo kunnen Denen gebruikmaken van een digitale wallet voor het opslaan van hun rijbewijs en andere documenten. Verder worden bankafschriften, rekeningen en berichten van lokale autoriteiten digitaal verzonden, aldus de omroep. Overheidsdiensten communiceren via apps of andere platforms.