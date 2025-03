Thunderbird komt eind dit jaar met vroege testversie voor iOS en iPadOS

De makers van e-mailclient Thunderbird verwachten eind dit jaar een vroege testversie voor iOS en iPadOS beschikbaar te hebben. Afgelopen oktober werd de Androidversie al gelanceerd, die volgens cijfers van de Google Play Store inmiddels meer dan honderdduizend downloads telt. Een iOS- of iPadOS-versie is echter nog niet beschikbaar. In een gisteren verschenen update laat het ontwikkelteam weten hier wel mee bezig te zijn.

"We zijn bezig geweest met wat basale architecturale beslissingen en zijn van plan om binnenkort een barebones repository op GitHub te publiceren. Je kunt een readme en was basistools verwachten, maar het echte werk zal beginnen wanneer we een senior software engineer hebben aangenomen die de ontwikkeling van een Thunderbird-app voor iPhone en iPad zal leiden", zegt Philipp Kewisch van Thunderbird.

Volgens Kewisch vinden er inmiddels al sollicitatiegesprekken plaats. Als alles meezit hoopt Thunderbird eind dit jaar alpha code van een Thunderbird-app voor iOS en iPadOS via Apples testplatform TestFlight te kunnen aanbieden. Via TestFlight is het mogelijk om apps buiten de Apple App Store om te installeren. Een groot deel van de code zal vanaf 'scratch' worden geschreven, wat dan ook de nodige tijd in beslag zal nemen. De eerste focus zal daarbij liggen op het weergeven en versturen van e-mailberichten.