Programmeur veroordeeld voor 'kill switch' in Active Directory ex-werkgever

Een 55-jarige Amerikaanse man is veroordeeld voor het aanbrengen van een 'kill switch' in de Active Directory van zijn ex-werkgever. De code werd actief op de dag van zijn ontslag en raakte duizenden bedrijfsmedewerkers wereldwijd. De man was van november 2007 tot oktober 2019 werkzaam voor het bedrijf. In 2018 vond er een reorganisatie plaats waardoor zijn verantwoordelijkheden en systeemtoegang werden verminderd.

Daarop besloot de man de systemen van zijn werkgever te saboteren, aldus de aanklager. Zo introduceerde hij malafide code die systemen liet crashen en ervoor zorgde dat gebruikers niet konden inloggen. In augustus 2019 voegde hij 'infinite loops' die ervoor zorgden dat er continu nieuwe Java threads werden aangemaakt, wat ertoe leidde dat servers vastliepen of crashten. Ook verwijderde de code profielbestanden van collega's en voegde hij een 'killswitch' aan de Active Directory toe.

Deze 'killswitch' werd automatisch op de dag van zijn ontslag actief, nadat zijn account in de Active Directory was verwijderd. Dit zorgde voor problemen met de accounts van duizenden bedrijfsmedewerkers wereldwijd, zo stellen de autoriteiten. In de naam van 'killswitch'-code had de man zijn eigen initialen gebruikt. Uit onderzoek naar zijn zoekgeschiedenis bleek dat hij naar manieren had gezocht om zijn rechten te verhogen, processen te verbergen en snel bestanden te verwijderen. De acties van de man zorgden voor honderdduizenden dollars aan schade.

Een jury in de Verenigde Staten heeft de man schuldig bevonden aan het opzettelijk beschadigen van een beveiligde computer. Daarop staat een gevangenisstraf van tien jaar. De rechter moet de strafmaat nog bepalen. Wanneer dit zal gebeuren is niet bekend.