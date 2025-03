Kabinet wil één miljoen ict'ers in 2030, maar aantal neemt juist af

Het kabinet wil dat Nederland in 2030 één miljoen ict'ers telt, maar het aantal neemt juist af, waardoor het doel steeds verder uit zicht raakt. Dat laat minister Beljaarts van Economische Zaken in de Voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie 2024 aan de Tweede Kamer weten. De strategie moet ervoor zorgen dat Nederland op het gebied van digitalisering en digitale economie tot de Europese koplopers behoort.

Vijf pijlers vormen het fundament voor de strategie, namelijk het versnellen van digitalisering in het mkb, innovatie en vergroten van het aantal ict'ers, goedwerkende markten, digitale infrastructuur en cybersecurity. Als het gaat om innovatie en het aantal ict'ers loopt Nederland achter, aldus Beljaarts. "Dit speelt vooral bij de ontwikkeling van cloudtoepassingen, waarbij het aanbod van en investeringen in Nederlandse en Europese bedrijven achterblijven, hetgeen kan leiden tot risicovolle strategische afhankelijkheden."

Het kabinet stelde zichzelf eerder als doel dat er over vijf jaar één miljoen ict'ers in Nederland zijn. Dat lijkt een moeilijke opgave te worden. "Bedrijven, brancheorganisaties en belangenvertegenwoordigers hebben afgelopen jaar een duidelijk geluid laten horen: de belangrijkste belemmering om de kansen van de digitale transitie te verzilveren is het aanhoudend tekort aan digitale professionals. Het slechte nieuws is dat het aanbod aan digitale professionals, dat afgelopen jaren gestaag groeide, het afgelopen jaar tot stilstand is gekomen". merkt de minister op.

Volgens de nieuwste definitie van Human Capital Agenda ICT waren er in 2022 673.000 digitale professionals, waarvan 70.000 nieuwe ICT’ers. In 2023 daalde het totaal aantal digitale professionals met 3.000 naar 670.000. "Het tekort aan digitale kennis en vaardigheden belemmert productiviteit en innovatie aanzienlijk. Digitale professionals, zoals softwareontwikkelaars, cybersecurityspecialisten en data onderzoekers zijn essentieel voor de ontwikkeling, toepassing en het beheer van digitale technologieën", zo laat de Voortgangsrapportage weten.

Ict'ers met pensioen

Volgens de Voortgangsrapportage zijn de specialistische vaardigheden van ict'ers noodzakelijk om het concurrentievermogen te versterken en de arbeidsproductiviteit te verhogen. "Digitale professionals vormen daarnaast het fundament voor een verantwoord gebruik van digitale technologieën." De instroom in mbo-, hbo- en wo-opleidingen daalde echter licht. Het aandeel ict-studenten in het beroepsonderwijs blijft stabiel op ongeveer zeven procent van alle studenten, wat maximaal 24.000 studenten per jaar oplevert.

Naar schatting gaat de helft hiervan op korte termijn aan de slag in de sector, terwijl jaarlijks zo'n achtduizend ict'ers met pensioen gaan. "Alles bij elkaar opgeteld raakt de doelstelling van 1 miljoen ict’ers in 2030 steeds verder uit zicht", waarschuwt de Voortgangsrapportage. Daarin staat ook dat het voor de komende jaren cruciaal is om het aantal ict'ers te behouden, de instroom te vergroten en professionals te trainen in digitale vaardigheden om richting de één miljoen ict'ers te gaan. "Bedrijven spelen hierbij een belangrijke rol door ict-trainingen aan te bieden", besluit de rapportage.