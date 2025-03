De camera van mijn deurbel filmt de straat. Waar moet ik op letten om problemen te voorkomen?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik heb onlangs zoals zovelen een deurbel met camera aangeschaft. Heel handig maar ik me maak me toch een beetje zorgen. Ik heb namelijk geen voortuin dus de straat staat in het beeld. Waar moet ik op letten om niet in de problemen te komen?

Antwoord: Aan deze vraag zit zowel een juridisch als een praktisch aspect. Eerst het juridische.

Een deurbelcamera inzetten valt onder de AVG, omdat je er langs elektronische weg persoonsgegevens (beelden van mensen die aanbellen) mee maakt. Omdat je dat doet buiten je eigen terrein, val je buiten de uitzondering in de AVG voor strikt persoonlijk gebruik. Je moet dus zorgen dat je voldoet aan eisen als transparantie en een duidelijk afgewogen belang.

Concreet: de deurbelcamera moet als zodanig herkenbaar zijn, en mensen moeten geïnformeerd wat daarmee gebeurt. Mijn inschatting hierbij is dat als je meer doet dan alleen kort filmen na aanbellen, je een bordje "Cameratoezicht" moet ophangen. Mensen verwachten dat een deurbelcamera filmt na aanbellen, maar niet de hele dag.

Het gaat nogal ver dat je een privacyverklaring voor je deurbel moet maken (en aanbieden aan wie daarom vraagt) maar dat is wel wat formeel de AVG van je eist. Vergeet hierin niet de ISO certificering van je beeldenopslagleverancier te noemen, zei hij sarcastisch. Zeer theoretisch is nog het bezwaar dat een heimelijke camera strafbaar is, maar een deurbelcamera is wat mij betreft nooit heimelijk in de zin van de strafwet. De politie kan de beelden van je camera vorderen, maar als je geen oude opnames bewaart (en dat hoef je niet), dan houdt dat snel op.

Het praktische aspect is veel belangrijker. Camera's bij woningen geeft vaak gedoe met buren. Die willen niet in beeld, voelen zich bekeken of worden wantrouwig waarom jij ze filmt. Dat hoeft allemaal niet jouw reden te zijn, maar als die buren dat zo ervaren dan moet je er toch wat mee.

Overweeg altijd de camera fysiek af te schermen zodat de buren kunnen zien dat ze niet worden gefilmd. (Een privacy-instelling in de app kan natuurlijk ook, maar de buren weten niet dat jij die hebt ingesteld en bovendien kun je die zo weer opheffen.) Richt de camera zo dat duidelijk is dat je jouw voordeur wilt filmen, niet gewoon de straat. Ga open het gesprek aan als de buren zich melden, en sta open voor een oplossing als de buren zich er toch vervelend over voelen hoewel jij 100 procent in je recht staat.

Als je de deurbelcamera (mede) overweegt vanwege een geschil met de buren, kijk dan of er echt geen andere manier is om dit geschil aan te pakken. Veel gemeenten bieden een vorm van buurtbemiddeling aan, en de wijkagent kan soms ook helpen met een gesprek of andere interventie. De ervaring leert namelijk dat camera's ophangen in een geschil er altijd voor zorgt dat het geschil escaleert.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.