Kabinet niet van plan om verhuizing SIDN naar Amazon te stoppen

Het kabinet is niet van plan om de verhuizing van een deel van het domeinregistratiesysteem van SIDN naar de cloud van Amazon te stoppen, zo heeft staatssecretaris Szabo voor Digitalisering laten weten. Ook ziet de bewindsman geen reden om de AIVD vanwege recente geopolitieke ontwikkelingen opnieuw onderzoek naar de verhuizing te laten uitvoeren.

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) is de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert. Het liet eerder weten dat het de afgelopen jaren steeds meer tijd aan het domeinregistratiesysteem en met name de onderliggende infrastructuur kwijt is. Vorig jaar kondigde de stichting aan naar de cloud van Amazon te verhuizen als basis voor een nieuw domeinregistratiesysteem.

De verhuisplannen zorgden voor de nodige ophef, waarop het kabinet verschillende onderzoeken aankondigde. Zo werd onder andere de AIVD gevraagd een risicoanalyse uit te voeren. Op basis van het advies van de inlichtingendienst heeft SIDN besloten om de database voor de zonefile op advies van de AIVD onder te brengen bij een Nederlandse cloudprovider. De .nl-zonefile bevat de informatie om alle webdomeinen en e-mailadressen onder het .nl-topleveldomein te laten werken.

Het kabinet stelde eerder dat SIDN de verhuizing naar Amazon mag doorzetten als het de door de AIVD geadviseerde maatregelen doorvoert. De VVD besloot onlangs Kamervragen aan Szabo over de verhuizing te stellen, waaronder wat de staatssecretaris vindt van het scenario om het .nl-domein in zijn geheel niet te verhuizen naar Amazon, maar om deze in handen van SIDN te houden.

"Continuering van het huidige domeinregistratiesysteem van SIDN is onwenselijk, omdat het systeem inmiddels flink is verouderd (uit 2010), en volgens SIDN zijn er grote continuïteitsrisico’s bij voortzetting van dit systeem. Het is lastig te onderhouden en personeel te vinden om het systeem draaiende te houden. De RDI vindt dit aannemelijk op basis van de informatie die het heeft", reageert de bewindsman.

Volgens Szabo zorgen de met SIDN afgesproken maatregelen ervoor dat het autonoom en soeverein functioneren van de .nl-DNS-keten, en de continuïteit, stabiliteit en veiligheid van het .nl-domein verzekerd zijn. "Het convenant waarborgt dat essentiële onderdelen van de .nl-DNS-keten in Nederland blijven en SIDN over een uitgewerkte en regelmatig geteste exitstrategie beschikt. De huidige geopolitieke ontwikkelingen hebben daar geen specifieke impact op."

De staatssecretaris voegt toe dat op dit moment het EU-US Data Privacy Framework nog van kracht is en de risico’s juridisch op een acceptabel niveau zijn. "Mocht daar geen sprake meer van zijn, dan zullen getroffen organisaties alsnog een Data Transfer Impact Assessment (DTIA) moeten uitvoeren om de impact vast te stellen." Afsluitend stelt Szabo dat er op dit moment geen specifieke reden is voor het kabinet om met betrekking tot SIDN maatregelen te nemen om de verhuizing te voorkomen. "Het onder de huidige omstandigheden terugdraaien van het besluit voor een geplande overgang naar AWS, zou aanzienlijke consequenties voor SIDN hebben."