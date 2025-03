NVJ kritisch over voorstel dat delen beelden slachtoffers strafbaar stelt

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is kritisch over een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en CDA om het openbaar maken van beelden van slachtoffers strafbaar te stelen. De NVJ vreest dat het voorstel een ‘chilling effect’ voor journalisten zal hebben. De Raad van State (RvS) liet zeer eerder al kritisch uit over het aanvankelijke voorstel van de partijen. Die hebben gisteren een aangescherpt voorstel ingediend.

"Het doel van de wet is dat omstanders een helpende hand uitsteken in plaats van hun telefoon erbij pakken. Het is al meermaals gebeurd dat nabestaanden via sociale media moesten vernemen dat een van hun naasten is overleden voordat de politie ze op een fatsoenlijke wijze heeft kunnen informeren", aldus het CDA. "We moeten als samenleving een duidelijk signaal afgeven: Hulpbehoevende slachtoffers uitbuiten voor online sensatie, likes en retweets accepteren wij niet", laat GroenLinks-PvdA weten.

Als het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen komt er een gevangenisstraf van maximaal één jaar of een geldboete van maximaal 9.000 euro te staan op het als eerste verspreiden van beelden van slachtoffers. Het wetsvoorstel bevat ook uitzonderingen voor bijvoorbeeld bijdragen aan opsporingsonderzoeken. De wet geldt alleen voor beelden van personen die hulp nodig hebben of zijn overleden en moet na vijf jaar worden geëvalueerd.

De RvS stelde over het aanvankelijke voorstel dat veel mensen beelden van slachtoffers met elkaar delen en zich mogelijk niet beseffen wat de gevolgen voor slachtoffers en hun naasten zijn. Er zijn dan ook vragen of er wel genoeg draagvlak is voor het strafbaar maken van de verspreiding. "Als het draagvlak ontbreekt, wordt het moeilijk om de strafbaarstelling te handhaven." Daarnaast vroeg de Raad van State zich af of er alternatieven zijn, zoals een bewustwordingscampagne.

Tevens was het volgens de RvS onduidelijk wat politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak van het initiatiefwetsvoorstel vinden en of zij voldoende capaciteit voor de handhaving hebben. De RvS verwachtte dat handhaving in de praktijk waarschijnlijk moeilijk zal zijn. De politie zal namelijk weinig bevoegdheden hebben om online onderzoek te doen.

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ is bang dat wanneer het maken en publiceren van foto’s van slachtoffers in het strafrechtelijk domein wordt getrokken, dit een ‘chilling effect’ voor journalisten zal hebben. Daarnaast noemt Bruning het voorstel symboolpolitiek. "Het werkelijke probleem zit bij het ontbreken van verantwoordelijkheid bij de social mediabedrijven, die het verspreiden van soms daadwerkelijk schadelijke beelden faciliteren. Dat zou moeten worden aangepakt," De NVJ geeft aan de zorgen van journalisten met de betreffende Kamerleden te zullen delen.