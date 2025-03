Facebook meldt misbruik van FreeType-lek dat code execution mogelijk maakt

Aanvallers maken actief misbruik van een kwetsbaarheid in FreeType wat het uitvoeren van willekeurige code op systemen mogelijk maakt, zo meldt Facebook. Het probleem is al sinds de eerste versie aanwezig tot en met versie 2.13.0. De nieuwste versies zijn niet meer kwetsbaar. FreeType is een gratis library voor het weergeven van fonts waar browsers gebruik van maken.

Volgens het beveiligingsbulletin bevatten de kwetsbare FreeType-versies een out-of-bounds write die zich voordoet bij het verwerken van 'font subglyph structures' en kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code. Facebook stelt dat de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2025-27363, mogelijk actief is misbruikt, maar geeft geen verdere details hierover. Een aantal jaren geleden werd een andere kwetsbaarheid in FreeType gebruikt bij aanvallen tegen Google Chrome-gebruikers.