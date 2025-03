Amazon verstuurt alle stemopnames van smartspeaker Echo binnenkort naar de cloud

De Amazon's smartspeaker Echo stuurt vanaf 28 maart alle stemopnames naar de cloud. Het Amerikaanse bedrijf geeft klanten vanaf deze datum niet langer de mogelijkheid deze opnames uitsluitend lokaal te laten verwerken.

Dit blijkt uit een e-mail die Amazon naar klanten heeft gestuurd, waarover Ars Technica bericht. "Terwijl we de mogelijkheden van Alexa blijven uitbreiden met generatieve AI-functies die afhankelijk zijn van de verwerkingskracht van Amazons veilige cloud, hebben we besloten deze functie niet langer te ondersteunen", schrijft Amazon in de mail. Het gaat specifiek om de functie 'Do Not Send Voice Recordings', die momenteel nog in de Echo-speakers beschikbaar is. Het verdwijnen van deze optie betekent in de praktijk dat alle stemopnames door Amazon naar de cloud worden verstuurd en daar worden verwerkt.

De aankondiging komt op het moment dat Amazon Alexa+ uitrolt. Deze spraakassistent kan volgens het Amerikaanse bedrijf onder meer herkennen van welke gebruiker een spraakopdracht afkomstig is dankzij Alexa Voice ID. De stap om het lokaal verwerken van stemopnames niet meer te ondersteunen lijkt verband te houden met deze nieuwe functie.