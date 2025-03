StilachiRAT richt zich op diefstal van onder meer inloggegevens en digitale wallets

De remote access tool (RAT) StilachiRAT zet geavanceerde technieken in om onder de radar te kunnen opereren. De data richt zich op de diefstal van gevoelige informatie, waaronder inloggegevens, digitale wallets, data uit het clipboard en systeeminformatie. Na infectie nestelt de RAT zich daarnaast diep in het systeem, wat het verwijderen van de malware bemoeilijk. Dit blijkt uit een analyse van Microsoft Incident Response, een team van Microsoft dat klanten ondersteunt bij cyberaanvallen. Het is onduidelijk wie voor de StilachiRAT verantwoordelijk is; Microsoft meldt nog niet erin geslaagd te zijn de RAT aan een specifieke actor toe te schrijven.

Niet breed verspreid

De onderzoekers melden vooralsnog geen brede verspreiding van de RAT te zien. Door de uitgebreide technieken die het inzet om onder de radar te blijven en snelle ontwikkelingen in het malware-ecosysteem wil het team echter desondanks informatie over de malware delen.

StilachiRAT verzamelt onder meer informatie over het systeem dat het heeft geïnfecteerd. Denk daarbij aan details over het besturingssysteem, gebruikte hardware, aanwezigheid van camera's, actieve Remote Desktop Protocol (RDP)-sessies en applicaties die op het systeem draaien. Daarnaast scant de RAT het systeem op de aanwezigheid van digitale wallet-extensies voor de webbrowser Google Chrome. Ook steelt het inloggegevens die zijn opgeslagen in Google Chrome.

Aansturing via C2-server

Daarnaast zet de RAT communicatie op met zijn command-and-control-server (C2-server). Vanaf deze server kan de aanvaller de malware aansturen om diverse activiteiten uit te voeren op het systeem. Denk daarbij aan het herstarten van het systeem, manipuleren van de registry, opschonen van logbestanden en opstarten van applicaties. Ook neemt StilachiRAT maatregelen om het verwijderen van de malware te bemoeilijken. Zo maakt het gebruik van Windows service control manager (SCM) om zichzelf na verwijdering opnieuw op het systeem te installeren. Ook neemt het maatregelen om detectie te vermijden. Onder meer door eventlogs te wissen en gericht te zoeken naar de aanwezigheid van detectietools.

Meer informatie is te vinden in de technische analyse van StilachiRAT, die hier beschikbaar is.