OKX Web3 haalt DEX-aggregator tijdelijk uit de lucht na misbruik

Cryptoplatform OKX Web3 haalt zijn Decentralized Exchange (DEX)-aggregator tijdelijk uit de lucht. De actie volgt op berichten in de media dat de Lazarus Group de ether die onlangs is buitgemaakt bij de aanval op cryptoplatform Bybit geprobeerd heeft wit te wassen via de DEX-aggregator van OKX Web3. Bij de aanval op Bybit is in februari een recordbedrag van 1,5 miljard dollar aan ether gestolen. De aanval is door de Amerikaanse FBI toegeschreven aan de Lazarus Group. De aanvallers zouden zeker 100 miljoen dollar aan gestolen cryptovaluta hebben geprobeerd wit te wassen via OKX's DEX.

EU start onderzoek

Bloomberg meldde eind vorige week al dat toezichthouders in de Europese Unie (EU) naar aanleiding hiervan een onderzoek zijn gestart. OKX ontkent betrokkenheid, en stelt dat Bybit desinformatie verspreidt. OKX stelt juist pogingen van de Lazarus Group om zijn DEX-aggregator te gebruiken te hebben gedetecteerd, en de daarbij betrokken crypto naar Centralized Exchange (CEX) te hebben verplaatst.

OKX meldt verder de DEX-aggregator tijdelijk uit de lucht te halen om nieuwe security functionaliteiten uit te rollen. In het bericht wordt ook gemeld dat er meerdere pogingen tot misbruik door de Lazarus Group zijn opgemerkt maar dat deze pogingen zijn mislukt. Tevens stelt het platform dat het te maken heeft gehad met gerichte aanvallen door de media die hun integriteit en handelingen in twijfel hebben getrokken.

De nieuwe security functionaliteiten omvatten onder meer een systeem dat adressen van cryptowallets die in verband zijn gebracht met cybercriminaliteit kan identificeren en traceren. Vervolgens kan het systeem real-time deze adresseren blokkeren op de CEX. Meer informatie is hier te vinden.