Tweede Kamer steunt motie om DNS-keten van SIDN terug naar Nederland te halen

Het kabinet is niet van plan de migratie van een deel van het domeinregistratiesysteem van SIDN naar Amazon Web Services (AWS) tegen te houden. Dat blijkt uit een reactie van staatssecretaris Szabo (Digitalisering) op Kamervragen van VVD-Kamerlid Martijn Buijsse. Ook minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) benadrukte eind vorige week in een kamerdebat dat de continuïteit, veiligheid, stabiliteit en autonomie van het .nl-domein geborgd zijn.

Toch dienden Kamerleden Kathmann (PvdA), Six Dijkstra (NSC) en Buijsse (VVD) een motie in om de DNS-keten weer volledig naar Nederland te halen. Deze motie kreeg steun van alle partijen in de Tweede Kamer.

Zorgen over migratie naar AWS

De migratie zorgt al langer voor zorgen. Sinds 2010 beheert SIDN het domeinregistratiesysteem zelf. De stichting stelt echter dat dit op de lange termijn grote risico's met zich meebrengt voor de continuïteit van de domeinregistratie. Daarom wil de stichting een deel van het systeem naar AWS verplaatsen.

Beperkte migratie toegestaan

Het kabinet liet onderzoek doen naar risico's die een dergelijke migratie met zich meebrengt, onder meer door de AIVD. Op basis hiervan werd besloten dat SIDN slechts een beperkt deel van zijn domeinregistratiesysteem naar AWS mag migreren.

Onlangs vroeg VVD-Kamerlid Buijsse staatssecretaris Szabo om toelichting op de risicoanalyse die is uitgevoerd, mede in het licht van de recente geopolitieke ontwikkelingen. Szabo gaf in een reactie aan niet van mening te zijn dat de door de AIVD uitgevoerde risicoanalyse opnieuw hoeft worden uitgevoerd. Ook stelt de staatssecretaris dat met de afgesproken maatregelen de continuïteit, stabiliteit en veiligheid van het .nl-domein is gewaarborgd. Szabo benadrukte dat essentiële onderdelen van het DNS-systeem voor het .nl-domein in Nederland blijven en dat SIDN over een uitgewerkte exitstrategie beschikt.

Minister Beljaarts (Economische Zaken) beantwoordde afgelopen vrijdag tijdens een debat vragen over de voorgenomen migratie. Beljaarts herhaalde dat de afspraken die met SIDN zijn gemaakt de continuïteit, veiligheid, stabiliteit en autonomie van het .nl-domein waarborgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een addendum op covenant tussen het tussen het ministerie van EZ en SIDN.

Motie aangenomen

Na afloop van dit debat is ondanks de verklaringen van Szabo en Beljaarts een motie ingediend door de Kamerleden Kathmann (PvdA), Six Dijkstra (NSC) en Buijsse (VVD). De Kamerleden roepen de regering hierin op de DNS-keten weer volledig naar Nederland te brengen. Deze motie werd gesteund door alle partijen in de Tweede Kamer.