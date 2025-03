DNB uit zorgen over afhankelijkheid van buitenland voor digitale betalingen

De Nederlandsche Bank (DNB) uit zijn zorgen over de toenemende afhankelijkheid van het buitenland voor digitale betalingen aan de kassa. De infrastructuur wordt grotendeels verzorgd door niet-Europese bedrijven. Dit meldt DNB bij de presentatie van zijn jaarcijfers. "Hoewel aanbieders van de infrastructuur worden gereguleerd door EU-kaders, kan het beleid van buitenlandse regeringen toch resulteren in controle over hoe en aan wie we betalen. Dat is onwenselijk", aldus Olaf Sleijpen, directeur Monetaire Zaken bij DNB.

Europese initiatieven ondersteunen

Met het oog hierop ondersteunt DNB Europese initiatieven als Wero, die een Europese digitale betaaloplossing bieden. Ook draagt het actief bij aan de ontwikkeling van de digitale euro. "De business case voor de digitale euro wordt voor Nederland, dat een effectief en efficiënt betalingsverkeer heeft, wel eens in twijfel getrokken. Kijkend naar wat er in de wereld gebeurt, vinden wij het belangrijk dat de digitale euro er komt. Met de digitale euro kunnen we namelijk een betaalmiddel krijgen dat onafhankelijk is van niet-Europese partijen en dat bovendien een goede terugval kan bieden in crisissituaties. Dat is een essentiële aanvulling op onze betaalinfrastructuur", meldt Sleijpen.

Toenemend aantal cyberaanvallen

Cindy van Oorschot, directielid van DNB, wijst ook op het toenemend aantal cyberdreigingen. Zo meldt zij dat inmiddels een kwart van de cyberaanvallen wereldwijd de financiële sector raakt. Het gaat daarbij steeds vaker om door staten gesponsorde aanvallen.

"Als toezichthouder hebben we met de komst van DORA ("De Digital Operational Resilience Act") een goed instrument in handen om de weerbaarheid van de financiële sector te vergroten en de robuustheid van de hele keten van ICT-dienstverleners te versterken", aldus Van Oorschot.

"Onderdeel van DORA zijn de verplichte geavanceerde weerbaarheidstesten voor grote financiële instellingen. In Nederland voeren we zulke tests, onder de naam TIBER ("Threat Intelligence Based Ethical Red-teaming") , al meer dan acht jaar vrijwillig uit, met goede resultaten. Daarnaast hebben we nu een flexibelere versie ontwikkeld, genaamd ART ("Advanced Red Teaming"), die ook goed bruikbaar is in andere vitale sectoren."