Inzet van drones door New Yorkse politie leidt tot privacyzorgen

De politie van de Amerikaanse stad New York zet in toenemende mate drones in voor verkenningsvluchten wanneer het alarmnummer wordt gebeld. Het stelt zo de stad veiliger te maken, maar privacyvoorvechters zijn kritisch. Dit meldt The Record. Wanneer het alarmnummer 911 in New York wordt gebeld is de kans aanwezig dat de politie een drone stuurt. De drone vliegt over de locatie waarover de melding is binnengekomen en neemt daarbij beelden op. Deze beelden worden voor minimaal dertig dagen bewaard.

Drones as first responders-programma

De inzet is onderdeel van het zogeheten drones as first responders (DFR)-programma. De politie van New York maakt daarvoor gebruik van drones van het bedrijf Skydio. De drones kunnen volgens de fabrikant veertig minuten lang onafgebroken vliegen. Zij worden op afstand aangestuurd.

De inzet leidt echter tot zorgen met betrekking tot privacy. Zo stellen critici dat de politie onvoldoende duidelijk heeft gemaakt bij welke meldingen de drones worden ingezet. Ook zijn er zorgen over het combineren van de dronebeelden met andere technologieën, waaronder gezichtsherkenning, nummerplaatherkenning en kunstmatige intelligentie.

Ook kritiek vanuit politie zelf

Ook vanuit de New Yorkse politie zelf is er kritiek. Zo bracht het Department of Investigation’s Office of the Inspector General voor de New York City Police Department in december nog een kritisch rapport uit over het gebruik van de drones. Het rapport hekelt onder meer het gebrek aan transparantie omtrent de inzet van drones.

Inspecteur-generaal Jeanene L. Barrett meldde toen: "De toename van dronegebruik door de NYPD in de afgelopen jaren heeft privacyzorgen opgeleverd met betrekking tot hoe drones worden ingezet voor politiebewaking en -monitoring. De aanbevelingen in dit rapport roepen de NYPD op om het beleid voor de impact en het gebruik van onbemande vliegtuigen te verbeteren door meer informatie te verschaffen over het droneprogramma en de mogelijkheden van drones, waardoor de transparantie voor het publiek over het gebruik van deze technologie door de NYPD toeneemt."

Door het Drones as first responders (DFR)-programma is het gebruik van drones door de New Yorkse politie fors gestegen. Waar in 2023 drones nog 564 keer werden ingezet, was dit in de tweede helft van 2024 maar liefst ruim 3.700 keer.